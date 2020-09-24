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Областная пушкинская библиотека приняла участие во встрече "Как я провел это лето"

Новости


Областеая пушкинская библиотека приняла участие во встрече "Как я провел это лето".

Организатор библиотечной онлайн – встречи Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т.А. Мавриной.

В программе профессионального обмена опытом приняли участие специалисты из разных регионов России: Красноярска, Кемерово, Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода, Донецка, Ульяновска.

Опыт работы Саратовской области представила руководитель Центра «Чтения», заведующий отделом массовой работы и маркетинга Областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина Березина Елена Вадимовна. В онлайн-режиме на основе платформы для видеоконференций Zoom состоялся профессиональный библиотечный диалог о программах летнего чтения, о встречах с читателями на воздухе, о новых друзьях и коллаборациях, об онлайн - мероприятиях, о новых прочитанных книгах.

Березина Е.В. осветила опыт работы Саратовской ОБДЮ им. А.С. Пушкина в непростой период изоляции и ограничительных мер, рассказала о развитии интернет-пространства Пушкинки, представила работу специалистов библиотеки в летний период, программа которого включила в себя целый комплекс мероприятий: виртуальные выставки, фестивали, акции, громкие чтения, мастер-классы и многое другое. Особое внимание обратили на себя новые онлайн-проекты Пушкинской библиотеки: «Читаем любимые книги детства!» - проект, который поддержали известные люди – популярные актеры, журналисты, спортсмены, писатели; акция «Книжное лето – 2020», суть которой заключалась в голосовании за любимую книгу этого лета; новый онлайн-проект «Сказочные встречи с…» и мастер-класс «Как написать свою сказку?»

В своём выступлении Березина Е.В. отметила, что встречи с известными людьми города и области, современными российскими и зарубежными писателями, поэтами, иллюстраторами способствуют приобщению подрастающего поколения к лучшим образцам классической художественной литературы, к качественному, осмысленному чтению, развитию общей культуры.
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