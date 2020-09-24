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Саратовский академический театр оперы и балета готовится к открытию 218-го театрального сезона

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Саратовский академический театр оперы и балета готовится к открытию 218-го театрального сезона, если санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит проведение массовых мероприятий.

Открыть театральный сезон планируется 9 октября XXXIII Собиновским музыкальным фестивалем. В этом году в рамках фестиваля состоится семь мероприятий на четырех площадках города. Билеты уже в продаже, но только онлайн – приобрести билет в театральной кассе на данный момент невозможно.

Сразу после Собиновского состоится парад премьер – 20 октября будет показана балетная премьера прошедшего сезона — «Щелкунчик», а 21 октября – опера «Евгений Онегин». Также в первый месяц работы в новом здании планируется показать вечер одноактных балетов, балеты «Юнона» и «Авось», «Большой вальс», «Девушка и смерть», оперы «Свадьба Фигаро», «Мадам Баттерфляй» и «Иоланта». Оперетты в октябре представлены «Веселой вдовой» и «Бременскими музыкантами».

О старте продаж билетов на репертуар октября будет сообщено отдельно.
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