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Учащиеся школ Саратовской области получат комплекты смартбоксов от Сбербанка для подключения к Школьной цифровой платформе

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Учащиеся 65 школ Саратовской области будут осваивать основные образовательные программы с помощью Школьной цифровой платформы, разработанной в рамках реализации программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Школы и нуждающиеся семьи региона получат комплекты смартбоксов от Сбербанка, включающие приставку для подключения к телевизору и клавиатуру с тачпадом, которые позволят пользоваться всеми возможностями платформы.

Платформа ШЦП содержит сервисы, обеспечивающие персонализированное образование и современный цифровой контент по всем предметам школьной программы 5–9 классов, позволяя учителям использовать интерактивные и авторские образовательные модули, автоматизировать рутинные операции и привнести в очный образовательный процесс новые формы взаимодействия учителей, наставников с учениками.

«Цифровизация школы ведёт к развитию образовательного процесса, позволяет быстрее получать информацию, учиться новым способам работы с ней, и, что немаловажно, обеспечивает непрерывный процесс обучения. Современные технологии не разобщают, а напротив, дают новые возможности для совместной деятельности преподавателей и учащихся», - отметила заместитель министра образования Ирина Чинаева.

Управляющий Саратовским отделением Сбербанка Руслан Львов:

«Сегодня произошло значимое событие для системы образования региона. Уверен, благодаря Школьной цифровой платформе учителя смогут выстроить персональную траекторию личностного роста школьников. А переданные комплекты смартбоксов помогут еще большему количеству детей подключиться к платформе и получить доступ к современным инструментам, новым форматам обучения и взаимодействию с учителями».

Сбербанк активно участвует в реализации целей, обозначенных главой государства Владимиром Путиным в Указе № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В рамках благотворительных инициатив Сбербанк инвестирует в повышение качества образования, предоставляя детям и молодым специалистам уникальные возможности для развития профессиональных навыков, раскрытия творческих и интеллектуальных способностей.
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