Возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины в городе Марксе

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Через непродолжительное время он скончался в лечебном учреждении.Марксовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Следователем СК, совместно с судебно-медицинским экспертом, проведен осмотр места происшествия.В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего противоправное деяние. Расследование уголовного дела продолжается