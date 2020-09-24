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Возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины в городе Марксе

Новости


23 сентября 2020 года, в вечернее время, от подъезда одного из домов по улице Энгельса в городе Марксе, бригадой сорокой медицинской помощи госпитализирован 39-летний мужчина с колото-резаным ранением в области груди.

Через непродолжительное время он скончался в лечебном учреждении.

Марксовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователем СК, совместно с судебно-медицинским экспертом, проведен осмотр места происшествия.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего противоправное деяние. Расследование уголовного дела продолжается
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