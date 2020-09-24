В Саратове состоятся IV Угловские чтения
Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья в партнерстве с Общественной палатой Саратовской области проводит IV Угловские чтения 25 сентября 2020 года в 15.00 в Областной универсальной научной библиотеке (ул. Горького, 40).
В этом году чтения посвящены публицистической деятельности Фёдора Григорьевича Углова, выпускника Саратовского медицинского института 1929 года. Библиотека подготовила к мероприятию выставку произведений Ф.Г. Углова и литературы о нём.
Фёдор Григорьевич Углов (5 октября 1904 года – 22 июня 2008 года) – выдающийся хирург современности, он одним из первых начал делать операции на открытом сердце. Занесён в книгу рекордов Гиннеса как самый старый оперирующий врач. Стаж его работы составил 75 лет. Фёдор Григорьевич также являлся членом Союза писателей России, его книги – «Сердце хирурга», «Человек среди людей», «Человеку мало века», «Ломехузы», «Самоубийцы», «Из плена иллюзий», «Правда и ложь о разрешённых наркотиках», «Капкан для России» – знакомят читателей с его профессиональной и общественной деятельностью. Он же был основателем современного этапа трезвеннического движения.
В конференции 25 сентября примут участие соратники Фёдора Григорьевича по трезвенническому движению: президент Международной академии трезвости Александр Николаевич Маюров (г. Нижний Новгород) и доцент этой академии Владимир Алексеевич Коняев (г. Воронеж), они расскажут о своих встречах с легендарным хирургом. Вести конференцию будет Наталия Александровна Королькова, лидер саратовских трезвенников.