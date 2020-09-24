Объявлены лауреаты молодежной премии «Успех»

просмотров: 137

Заместитель главы администрации Саратова по социальной сфере Александр Бурмак передал 18 сертификатов лауреатам.Он поздравил победителей, передав также слова благодарности за неравнодушие к жизни города от главы Саратова Михаила Исаева.«Эта премия – шаг к тому, чтобы вникать в новые проекты. Надеюсь на то, что мы с вами будем по-настоящему долго сотрудничать и развивать наш любимый город вместе», - отметил Александр Бурмак.От лица молодежи за внимание и поддержку поблагодарила Марина Шевяхова. Она также выразила надежду, что в дальнейшем премия будет только развиваться.Молодежная премия главы муниципального образования «Город Саратов» «Успех» вручается с 2015 года для поощрения талантливых юношей и девушек. Премия «Успех» выплачивается в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация мероприятий с детьми и молодежью».Вручается ежегодно молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет, проживающим в Саратове, достигшим высоких результатов в профессиональной, творческой, спортивной, научной и общественной деятельности. Размер премии составляет 10 тыс. рублей.В 2020 году конкурсной комиссией, в составе которой работали руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов», депутаты Саратовской городской Думы, представители Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» были проанализированы документы около 100 кандидатов, из них определены 18 лауреатов премии.Напомним, в 2020 году сроки проведения встречи были перенесены на более поздний период в связи с запретом на массовые мероприятия из-за сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.