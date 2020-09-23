23 сентября 2020 СРЕДА
Новости
17:01 | 23 сентября
В ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения
15:57 | 23 сентября
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15:50 | 23 сентября
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14:31 | 23 сентября
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13:55 | 23 сентября
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13:18 | 23 сентября
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12:37 | 23 сентября
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10:48 | 23 сентября
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09:58 | 23 сентября
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В ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения

Новости


27 сентября в небе над Саратовской областью начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал.

Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад ее на пиксели, полное пропадание. График перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте доступен на сайте ртрс.рф и в приложении «Телегид».

В Саратовской области помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 20 октября с 11:05 до 12:41.

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью, это связано с вращением Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси. Прежде, при аналоговом телевещании, солнечная засветка перебивала телесигнал и вызывала массовые сбои телетрансляции.

С конца 2019 года жители России смотрят центральное телевидение исключительно в цифровом формате. Цифровые технологии позволили значительно уменьшить воздействие интерференции на прием телепрограмм. Однако совсем избежать влияния Солнца невозможно, во всяком случае, пока.

График моментов интерференции (и возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм) в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».