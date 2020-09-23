Исследование ГородРабот.ру: Когда лучше искать новую работу

просмотров: 91

ГородРабот.ру опросил 2300 соискателей и 470 работодателей из разных регионов России, чтобы выяснить мнение россиян ‒ когда лучше приступать к поискам новой работы. Опрос проходил в личном кабинете соискателя, работодателя и в социальных сетях системы поиска вакансий ГородРабот.ру.Результаты опроса получились неоднозначными ‒ соискатели предпочитают сначала найти новую работу, прежде чем писать заявление на увольнение, а работодатели охотнее рассматривают безработных соискателей.Когда лучше искать новую работу ‒ результаты исследованияРоссийских соискателей мы спросили ‒ как вы ищете новую работу, если вас не устраивают текущие условия?69% соискателей ответили, что увольняются только после того, как найдут новую работу ‒ то есть успешно пройдут собеседование и получат приглашение от работодателя.31% соискателей поступают наоборот ‒ если их что-то не устраивает на работе, они увольняются, а потом приступают к поискам новой работы.Работодателям мы задали вопрос ‒ каких соискателей предпочитаете: трудоустроенных или безработных?76,5% работодателей отдают предпочтение безработным соискателям, потому что они могут приступить к работе немедленно.23,5% опрошенных работодателей считают, что трудоустроенные соискатели более востребованы, а значит, их профессионализм выше.