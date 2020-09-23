По факту гибели тракториста в Александрово-Гайском районе проводится доследственная проверка

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По предварительным данным, одним из крестьянско-фермерских хозяйств Александрово-Гайского района для выполнения сезонных работ на тракторе по уборке сена и соломы был привлечен 67-летний местный житель. Владелец хозяйства не смог дозвониться до работника и направился в поле, неподалеку от хутора Балабаечкин, где тот занимался заготовкой сена, формуя его в тюки. Подъехав к трактору, хозяин обнаружил мужчину без признаков жизни, о чем сообщил в полицию.Следователем СК, с участием судебно-медицинского эксперта, проведен осмотр места происшествия. По предварительным данным, фрагмент куртки мужчины попал в пресс, формующий тюки сена. Вследствие этого руку и грудную клетку затянуло в валы.Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть мужчины наступила в результате тупой сочетанной травмы груди с переломами ребер, ушибами внутренних органов.В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.