В Энгельсе стартовало Первенство России по гребле на байдарках и каноэ

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В соревнованиях принимают участие 422 спортсмена из 24 регионов Российской Федерации. Команду Саратовской области на Первенстве России представляют 40 спортсменов из Энгельса. Среди них призеры чемпионатов и Первенств России, мастера спорта России: Элеонора Ковальчук, Дмитрий Моргунов, Владислава Шевчук, а так же другие спортсмены.В ходе соревнований будет разыграно 39 комплектов наград на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках и четверках, а также будут проведены эстафеты в одиночках 4х200 метров.Главный судья соревнований – судья Всероссийской категории Юрий Павлович Скоробогатов (Саратовская область).Главный секретарь соревнований - судья Всероссийской категории Александра Георгиевна Михайлова (Московская область).По итогам командного Первенства России будет сформирован состав участников соревнований по гребле на байдарках и каноэ Спартакиады молодёжи России 2021 года.