Филармония имени А.Шнитке предоставляет возможность встречи с классическим искусством в новом формате
Запланированные на сентябрь концерты с участием ведущих российских солистов и дирижёров теперь можно увидеть в записи на канале филармонии в YouTube.
Доступна к просмотру видеозапись концерта Академического симфонического оркестра для детей и родителей «Волшебство Диснея и русское чудо». Дирижёр - Ариф Дадашев. Запись концерта сделана 5 сентября 2020 года.
Несколько дней назад осуществлена видеозапись концерта с участием Артема Варгафтика. Солист - Павел Домбровский, дирижёр - Анатолий Рыбалко.
Записывается концерт с участием Юрия Фаворина. Дирижёр - Дмитрий Крюков.
Все видеозаписи будут находиться в свободном доступе на канале филармонии в YouTube. Даты премьер анонсируется на официальном сайте филармонии в рубрике Новости и в группах филармонии в ВК, ОК, Фэйсбук, Инстаграм.