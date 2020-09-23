Филармония имени А.Шнитке предоставляет возможность встречи с классическим искусством в новом формате

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Доступна к просмотру видеозапись концерта Академического симфонического оркестра для детей и родителей «Волшебство Диснея и русское чудо». Дирижёр - Ариф Дадашев. Запись концерта сделана 5 сентября 2020 года.Несколько дней назад осуществлена видеозапись концерта с участием Артема Варгафтика. Солист - Павел Домбровский, дирижёр - Анатолий Рыбалко.Записывается концерт с участием Юрия Фаворина. Дирижёр - Дмитрий Крюков.Все видеозаписи будут находиться в свободном доступе на канале филармонии в YouTube. Даты премьер анонсируется на официальном сайте филармонии в рубрике Новости и в группах филармонии в ВК, ОК, Фэйсбук, Инстаграм.