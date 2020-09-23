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Пугачевец отштрафован за применение власти к представителю власти

Новости
Пугачевец отштрафован за применение власти к представителю власти

Собранные Пугачевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении 32-летнего жителя Пугачева, обвиняемого в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Следствием и судом установлено, что 2 августа 2020 года, в вечернее время, жители одного из домов по улице 40 лет Октября в городе Пугачеве, вызвали наряд полиции, в связи с тем, что их соседи, проживающие в доме напротив, не взирая на позднее время, громко слушали музыку. Прибывшие по вызову сотрудники полиции, стали очевидцами драки между соседями. Один из полицейских потребовал прекратить противоправные действия и попытался разнять противоборствующих. В ответ на это 32-летний мужчина нанес полицейскому три удара кулаком в область головы и два удара по лицу. Последующие противоправные действия мужчины были сотрудниками пресечены.

На предварительном следствии и в суде мужчина полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии и раскаялся в содеянном.

В соответствии с действующим законодательством судом в отношении него прекращено уголовное преследование и применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 000 рублей.