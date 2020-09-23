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Саратовский филиал Росизо открыл выставку «Искусство и Дизайн»

Новости


21 сентября Саратовский филиал Росизо в пространстве Дизайн центра, открыл выставку «Искусство и Дизайн», посвященную русскому авангарду.

На выставке представлены работы Ольги Розановой, Владимира Изенберга, Бориса Эрдмана, Оттона Энгельса и других авторов. Именно русские авангардисты в прошлом столетии заложили основы теории производственного искусства и дали импульс развитию всевозможных форм дизайна – художественному конструированию мебели, посуды, созданию новых тканей, нарядной и рабочей одежды.

«Искусство должно стать знаменосцем, передовым отрядом и побудителем прогресса человеческой культуры, и в этом смысле должно быть полезным и конструктивным», - говорил конструктор, автор утопических архитектурных и инженерных проектов, родоначальник конструктивизма и дизайна Владимир Татлин.

С Татлиным и другими художниками-конструктивистами связаны самые смелые и фантастические эксперименты в русском искусстве XX века, объединившие пластические и пространственные формы, художественные и утилитарные свойства материалов.

Рисунки 1920-х гг., которые можно увидеть на выставке, блестяще демонстрируют внедрение принципов конструктивизма в дизайнерские разработки Ольги Розановой и работы других менее известных, но от этого не менее интересных авторов.

Вход свободный, при наличии маски и с соблюдением социального дистанцирования!

Даты проведения:

21 сентября - 31 октября 2020 г.

Время работы:

пн – пт – с 15.00 до 19.00,

сб – с 12.00 до 16.00,

вс - выходной

Место проведения: Дизайн центр, ул. Чернышевского, 93/95
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