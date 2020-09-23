Саратовский филиал Росизо открыл выставку «Искусство и Дизайн»

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На выставке представлены работы Ольги Розановой, Владимира Изенберга, Бориса Эрдмана, Оттона Энгельса и других авторов. Именно русские авангардисты в прошлом столетии заложили основы теории производственного искусства и дали импульс развитию всевозможных форм дизайна – художественному конструированию мебели, посуды, созданию новых тканей, нарядной и рабочей одежды.«Искусство должно стать знаменосцем, передовым отрядом и побудителем прогресса человеческой культуры, и в этом смысле должно быть полезным и конструктивным», - говорил конструктор, автор утопических архитектурных и инженерных проектов, родоначальник конструктивизма и дизайна Владимир Татлин.С Татлиным и другими художниками-конструктивистами связаны самые смелые и фантастические эксперименты в русском искусстве XX века, объединившие пластические и пространственные формы, художественные и утилитарные свойства материалов.Рисунки 1920-х гг., которые можно увидеть на выставке, блестяще демонстрируют внедрение принципов конструктивизма в дизайнерские разработки Ольги Розановой и работы других менее известных, но от этого не менее интересных авторов.Вход свободный, при наличии маски и с соблюдением социального дистанцирования!Даты проведения:21 сентября - 31 октября 2020 г.Время работы:пн – пт – с 15.00 до 19.00,сб – с 12.00 до 16.00,вс - выходнойМесто проведения: Дизайн центр, ул. Чернышевского, 93/95