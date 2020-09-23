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Аэропорта «Гагарин» принял первый рейс авиакомпании «Азимут»

Новости


В международном аэропорту «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») состоялся первый рейс авиакомпании «Азимут» из Ростова-на-Дону. Самолет Sukhoi Superjet 100 с пассажирами на борту прибыл в аэропорт Гагарин в 16:00 местного времени и уже в 16:50 вылетел в Нижний Новгород.

Регулярные рейсы в Ростов-на-Дону и Нижний Новгород будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам. Вылет из Саратова в Ростов-на-Дону в 20:50, вылет в Нижний Новгород в 16:50 по местному времени.

С 23 сентября открывается новый рейс авиакомпании «Азимут» из «Гагарина» в Краснодар. Полеты планируется осуществлять три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из «Гагарина» в 12:10 по местному времени. Из Краснодара в Саратов можно будет вылететь в 8:45 местного времени.

Напомним, что «Азимут» стала второй авиакомпанией, после авиакомпании Red Wings, которая в этом году впервые начала выполнять регулярные рейсы из аэропорта «Гагарин».

Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпании www.azimuth.aero.
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