Аэропорта «Гагарин» принял первый рейс авиакомпании «Азимут»

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Регулярные рейсы в Ростов-на-Дону и Нижний Новгород будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам. Вылет из Саратова в Ростов-на-Дону в 20:50, вылет в Нижний Новгород в 16:50 по местному времени.С 23 сентября открывается новый рейс авиакомпании «Азимут» из «Гагарина» в Краснодар. Полеты планируется осуществлять три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из «Гагарина» в 12:10 по местному времени. Из Краснодара в Саратов можно будет вылететь в 8:45 местного времени.Напомним, что «Азимут» стала второй авиакомпанией, после авиакомпании Red Wings, которая в этом году впервые начала выполнять регулярные рейсы из аэропорта «Гагарин».Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпании www.azimuth.aero.