22 сентября 2020 ВТОРНИК
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В российских школах грифельные доски постепенно уходят в прошлое
15:16 | 22 сентября
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В российских школах грифельные доски постепенно уходят в прошлое

Новости
В российских школах грифельные доски постепенно уходят в прошлое

В российских школах постепенно избавляются от привычных грифельных досок.

Им на смену приходят инновационные интерактивные панели, позволяющие решать целый комплекс задач. Учитель легко вовлекает аудиторию в процесс обучения, удерживая внимание за счет яркой и интересной подачи материала, быстрее и эффективнее доносит необходимые знания до обучающихся, экономит время. Ему не приходится мыть доску и писать на ней задания, стараясь это делать максимально разборчиво.

Чтобы показать новый материал, преподавателю нужно лишь нажать соответствующую клавишу, и аудитория сможет познакомиться с видео, картинками, графиками и презентациями. В настоящее время, когда все чаще приходится прибегать к дистанционному обучению, интерактивные доски становятся незаменимыми. Особую актуальность приобретает встроенный модуль видеоконференцсвязи с использованием профессиональной акустической системы и камеры высокого разрешения. С его помощью учитель сможет организовать для учеников в удаленном формате информативные качественные занятия.