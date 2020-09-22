В российских школах грифельные доски постепенно уходят в прошлое

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Им на смену приходят инновационные интерактивные панели, позволяющие решать целый комплекс задач. Учитель легко вовлекает аудиторию в процесс обучения, удерживая внимание за счет яркой и интересной подачи материала, быстрее и эффективнее доносит необходимые знания до обучающихся, экономит время. Ему не приходится мыть доску и писать на ней задания, стараясь это делать максимально разборчиво.Чтобы показать новый материал, преподавателю нужно лишь нажать соответствующую клавишу, и аудитория сможет познакомиться с видео, картинками, графиками и презентациями. В настоящее время, когда все чаще приходится прибегать к дистанционному обучению, интерактивные доски становятся незаменимыми. Особую актуальность приобретает встроенный модуль видеоконференцсвязи с использованием профессиональной акустической системы и камеры высокого разрешения. С его помощью учитель сможет организовать для учеников в удаленном формате информативные качественные занятия.