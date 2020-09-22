«Подвиг во имя искусства» в городе на Хопре

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За девять дней балашовцы и гости города посмотрели десять разножанровых постановок. В целом зрительская аудитория праздника составила 1600 зрителей. Творческая группа участников превысила220 человек. Программу Четвёртого "ТЕАТРАЛЬНОГО Прихоперья" составили спектакли Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова, МХТ имени Чехова, театра Скорика, Московского театра «El Cetera», Ярославского драматического театра имени Федора Волкова.Если открытие форума проходило на открытой сцене перед Балашовским драматическим театром, а затем увидеть концертную программу Евгения Миронова и Юрия Башмета «Ван Гог. Письма к брату» в режиссуре Марины Брусникиной в зале и по видеотрансляции в театральный парк, то закрытие фестиваля состоялось более камерно. Публика отнеслась к таким мерам с пониманием — в регионе режим ограничительных мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции продлен до 5 октября... И чарующее молчание осенних аллей, и тихое воркование театрального фонтана, и сентябрьский ветер (как бы хотелось, чтобы он стал для служителей и поклонников Мельпомены ветром перемен к лучшему), - все настраивало на нужный лад. Было грустно прощаться с фестивалем, гостеприимным Прихоперьем. Вместе с тем охватывали радость, благодарность и брала гордость, что очередной театральный праздник в Балашове состоялся. Думается, не найдется ни один человек, который опровергнет слова министра культуры Саратовской области Татьяны Гараниной, назвавшей проведение фестиваля в создавшихся условиях подвигом во имя искусства:В последний день фестиваля Театр Маяковского представил комедию «Дикарка», написанную Александром Островским в соавторстве с Николаем Соловьевым.Перед спектаклем своими впечатлениями о фестивале и городе поделились гости из Маяковки.Своими мыслями по поводу спектакля «Дикарка» поделился режиссер Юрий Иоффе.Час спустя зрители увидели динамичную, наполненную живыми сценами, вихрем сменяющими друг друга, комедию.Однако комедия эта полна печали, утраченных иллюзий и прозаичного взросления. Эмоции, абсолютно уместные и логичные для спектакля о развенчании переживших свое время идеалов. Фабула пьесы заключается в том, что стареющий барин Александр Ашметьев, человек умный, чувствующий, ощущает себя дома лишним и старается как можно больше времени проводить за границей. Чтобы Александр не уехал в очередной раз, его жена Мари подговаривает юную девушку Варвару влюбить в себя барина... Действие разворачивается в роскошной в прошлом усадьбе. Она радует глаз красивыми витражами, обилием цветов. Но несмотря на это во всем здесь проглядывается «безвоздушность» пространства. Каждый в доме ощущает, что жизнь не такая как прежде, а, может быть, просто предчувствует неотвратимые перемены. Данное настроение руководит всеми обитателями селения с колоритным названием Кокуй. Устало-назидательна «изысканная как мадригал» помещица Анна Степановна Ашметьева в исполнении Надежды Бутырцевой. В ее советах невестке и просьбах сына задержаться в родном доме проскальзывает некая беспомощность. Симпатична своей деловитостью Маша. Зоя Кайдановская создает яркий образ по сути брошенной супруги, но не брошенной на произвол судьбы женщины. Какие бури в ее душе, зритель «считывает» по нарядам. Эта мудрая дама задает себе массу вопросов: покориться судьбе и облачиться монахиней или продолжить работу над чертежом коровника в мужском костюме, этаким хорошеньким проектировщиком. По инерции бойко и сноровисто управляет имением Кирилл Максимыч Зубарев. Но сколько досады по поводу ускользающих устоев кроется в его облике. Мелко барабанящие по коленям пальцы, сутулые плечи, пристально всматривающиеся в собеседников глаза, - Сергей Рубеко в роли кокуевского управляющего прекрасен. Все устраивает только няньку Мавру Денисовну. Елене Мольченко очень идет образ женщины, в представлении которой мир устроен крайне несложно. С каким симпатичным натиском она раздает советы окружающим. Только вот согнется жалко перед замахнувшейся на нее Варей, и — спазм в горле. Очень сильная актерская работа. Интересно сосуществуют на сцене актеры Всеволод Макаров и Игорь Евтушенко. Оба — состоятельные люди. Каждый из них метит в женихи к Варе. Только помещик Дмитрий Мальков напускает на себя вид хладнокровного дельца, который на самом деле способен на высокие чувства. А чиновник Виктор Вершинский — человек новой формации, циник, признающийся себе и окружающим, что любовь в нем «ампутирована».Сценография точно отражает происходящее. Слева — изящный диван, где так часто не прочь отдохнуть Ашметьев (актер Евгений Парамонов). Справа — поленница и нехитрый рукомойник, к которому любит приложиться, словно смыть обуревающие ее эмоции и необузданную энергию «дикарка» Варя (Анастасия Дьячук). При всей разности характеров, статусов, жизненного опыта, эти двое очень похожи друг на друга. Оба стремятся вырваться из сложившихся обстоятельств и разорвать привычный круг. Ашметьев обаятельно-ироничен в своем напускном грассировании и манерном произношении французских фраз. Варя же — живой вызов обществу. Девушка настолько энергична, что поначалу ее появление вызывает смятение. Она одевается в платья, аутентичные эпохе. По поведению же и манере говорить «дикарка» вызывающе современна нам, живущим в 21 веке. Влюбленные, кажется, изначально готовы к печальному завершению романтических отношений. Их love story, соединившая людей разных поколений и формаций, нерв перемен, который существует в каждом образе. У Юрия Иоффе тема реформ, утраты дворянством своих позиций, зарождения новой интеллектуальной элиты прозвучала душевно и объемно.Зрители высоко оценили спектакль. Аплодировали стоя. В благодарность за полученное удовольствие. В надежде, что Пятый Всероссийский фестиваль «Театральное Прихоперье» подарит не менее яркие впечатления.Автор Елена МаркеловаФото автора