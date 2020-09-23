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Клиники сети "РЖД-Медицина" на ПривЖД начали вакцинацию железнодорожников и населения против гриппа
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Клиники сети "РЖД-Медицина" на ПривЖД начали вакцинацию железнодорожников и населения против гриппа

Новости
Клиники сети "РЖД-Медицина" на ПривЖД начали вакцинацию железнодорожников и населения против гриппа

На Приволжской железной дороге началась прививочная кампания против гриппа. Учреждения сети "РЖД-Медицина" в Волгограде, Астрахани и Ершове проводят вакцинацию железнодорожников и всех желающих (по полису ОМС). Прививка ставится бесплатно.

В этом году на ПривЖД планируется вакцинировать более 25 тыс. человек. Профилактические прививки в первую очередь рекомендованы сотрудникам, которые контактируют с большим количеством людей. Это работники вокзалов и поездных бригад, билетные кассиры. Также в приоритете работники, обеспечивающие движение поездов – диспетчеры, монтеры пути, осмотрщики вагонов, энергетики, связисты, машинисты и их помощники.

Во всех учреждениях применяются отечественные вакцины. Их компоненты подобраны с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и прогнозов ВОЗ по типам вирусов, которые будут доминировать в этом сезоне.

Отметим, в эпидемический сезон 2019-2020 годов зарегистрированный уровень заболеваемости гриппом среди работников холдинга РЖД, сделавших прививку, оказался существенно ниже по сравнению с теми, кто не был привит. Данные факты свидетельствуют об эффективности профилактики и значимости вакцинации. В этом году планируется привить 60% работников (75% в группе риска).

В каждом регионе Приволжской магистрали действуют железнодорожные учреждения здравоохранения. Все больницы сети "РЖД-Медицина" оснащены современным оборудованием, а также укомплектованы высококлассными специалистами.