Возможность принять и отправить посылку в другой регион появилась ещё на одиннадцати вокзалах ПривЖД
Возможность принять и отправить корреспонденцию и малогабаритные посылки появилась ещё на 11 вокзалах ПривЖД: в Аткарске, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке.
Напомним, ранее данная услуга была доступна на железнодорожных вокзалах Саратова, Астрахани, Волгограда и Балаково.
В целях предотвращения передачи запрещённых грузов (скоропортящихся продуктов, лекарственных средств, колющих предметов и т.д.) упаковка производится специалистом вокзального комплекса. Для исключения несанкционированного открытия применяется фирменная клейкая лента. В качестве дополнительной защиты контейнеров используются номерные одноразовые пломбы.
К отправке принимаются мелкие грузы, а также корреспонденция общим весом до 10 кг. При этом сумма трёх измерений не должна превышать 180 см. Стоимость услуги рассчитывается исходя из веса посылки и расстояния до пункта назначения.