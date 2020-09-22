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К юбилею Борисова-Мусатова изготовлен именной почтовый штемпель

Новости
К юбилею Борисова-Мусатова изготовлен именной почтовый штемпель

В 2020 году отмечается 150 лет со дня рождения знаменитого русского художника и живописца В.Э. Борисова - Мусатова. В честь знаменитого художника изготовлен именной штемпель, который сделан в виде палитры, на нем изображены кисти - важные для живописи инструменты и памятная надпись.

У Почты России существует давняя традиция – оставить память о знаковом событии не только выпуском филателистических образцов – открыток и конвертов, но и особой отметкой на них в виде специального почтового штемпеля. Памятные оттиски почтовых штемпелей придают обычным письмам и открыткам уникальность, делают их яркими и неповторимыми.

Специальный почтовый штемпель – это возможность оставить память о юбилее художника, который мы отмечаем в этом году. Поставленный на любую почтовую продукцию, праздничный штемпель станет подарком для истинных ценителей живописи и почитателей таланта В.Э. Борисова – Мусатова и позволит оставить память о юбилее великого художника на долгие-долгие годы. Филателистические образцы, погашенные этим штемпелем, станут уникальной коллекционной ценностью для филателистов, посткроссеров и всех тех, кому дорога история родного края.

Гашение почтовых отправлений праздничным штемпелем будет проводиться до конца года во время работы главпочтамта по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева, 80.