К юбилею Борисова-Мусатова изготовлен именной почтовый штемпель

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У Почты России существует давняя традиция – оставить память о знаковом событии не только выпуском филателистических образцов – открыток и конвертов, но и особой отметкой на них в виде специального почтового штемпеля. Памятные оттиски почтовых штемпелей придают обычным письмам и открыткам уникальность, делают их яркими и неповторимыми.Специальный почтовый штемпель – это возможность оставить память о юбилее художника, который мы отмечаем в этом году. Поставленный на любую почтовую продукцию, праздничный штемпель станет подарком для истинных ценителей живописи и почитателей таланта В.Э. Борисова – Мусатова и позволит оставить память о юбилее великого художника на долгие-долгие годы. Филателистические образцы, погашенные этим штемпелем, станут уникальной коллекционной ценностью для филателистов, посткроссеров и всех тех, кому дорога история родного края.Гашение почтовых отправлений праздничным штемпелем будет проводиться до конца года во время работы главпочтамта по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева, 80.