В Саратове открылась мультимедийная выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»

просмотров: 61

Это первый по масштабу и концепции выставочный проект, представляющий с помощью современных цифровых технологий художественные произведения, посвященные теме Великой Отечественной войны. Проект организован в рамках празднования 75-летия Великой Победы и проведения Года памяти и славы в России Ассоциацией исторических парков «Россия — Моя история» при поддержке Министерства культуры РФ, Патриаршего Совета по культуре, при участии Российского военно-исторического общества (РВИО) и представлен в 23 регионах страны. Он стал продолжением художественной экспозиции «Память поколений», проходившей в Московском «Манеже» в 2019 году при участии Президента РФ Владимира Путина.Почетными гостями новой выставки стали министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина, генеральный директор Саратовского художественного музея им. А.Н. Радищева Людмила Калинина, председатель Саратовского областного совета ветеранов Евгений Усков и участник Великой Отечественной войны Юрий Баранов. С учетом эпидемиологической ситуации, формат торжественного мероприятия был изменен на проведение презентационных экскурсий. В течение первого дня работы выставки ее посетили Герой Российской Федерации, советский и российский летчик-испытатель, майор авиации Василий Работа; Герой Социалистического Труда Николай Ребров; члены городского и областного Советов ветеранов, представители Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», ветераны боевых действий, представители Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии), руководители учреждений культуры региона и благотворительных фондов.В приветственном слове министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина подчеркнула важность присутствия в масштабном федеральном проекте регионального контента, который представлен на выставке работами из фондов Радищевского музея. Генеральный директор музея имени А.Н. Радищева Людмила Калинина, в свою очередь отметила, что новый формат, передающий художественные образы событий 1941-1945г.г. с помощью современных технологий, усиливает эмоциональное восприятие темы трагедии страны и Великой Победы. Участник Великой Отечественной войны, выпускник Соловецкой школы юнг Юрий Дмитриевич Баранов выразил надежду, что для молодежной аудитории выставка станет «источником правдивой информации о событиях Великой Отечественной войны».В Саратове выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» будет работать с 18 сентября по 8 ноября 2020 года в Историческом парке «Россия — Моя история».Детям до 18 лет вход бесплатный. Для всех посетителей доступен бесплатный аудиогид – его можно скачать на свое мобильное устройство, отсканировав QR-код с информационной афиши, расположенной у входа на выставку.