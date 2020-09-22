Министр культуры Татьяна Гаранина прокомментировала ход подготовки к открытию Новой сцены Академоперы

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Министр культуры Татьяна Гаранина прокомментировала ход подготовительных работ:Сразу после снятия ограничительных мер Саратовский академический театр оперы и балета будет готов открыть 218-й театральный сезон и принять зрителей на Новой сцене, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.НАША СПРАВКА:Здание Дворца Культуры и Техники «Кристалл» (позже переименованного в ДК «Тантал») было построено в 1982 году и функционировало как заводской клуб «Производственного объединения «Тантал». В 80-ые годы в ДК функционировало 20 коллективов художественной самодеятельности, ежегодно организовывались киносеансы, театрализованные праздники, встречи с артистами, концерты, спектакли.С 2015 года зрительские мероприятия во Дворце Культуры не проводились. А в 2017 году в здании были отключены основные коммуникации.В связи с началом реконструкции здания Саратовского театра оперы и балета было принято решение о передаче ДК «Тантал» театру в качестве Новой сцены, репетиционной и творческой базы.Общая площадь здания составляет 5 247 м². Зал рассчитан на 414 мест, имеет удобное строение в виде амфитеатра и акустику, достойную оперной площадки, строение зала позволило обустроить оркестровую яму. Кроме того, расположение здания вблизи крупной транспортной артерии - улицы 50 лет Октября, делает его доступным и удобным для посещения жителями практически всех районов города, в том числе и Ленинского.