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Министр культуры Татьяна Гаранина прокомментировала ход подготовки к открытию Новой сцены Академоперы

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В настоящее время Новая сцена Саратовского академического театра оперы и балета активно готовится к открытию и встрече зрителей. Для подготовки сцены, зала и служебных помещений в течение нескольких месяцев были проведены масштабные ремонтно-восстановительные мероприятия.

Министр культуры Татьяна Гаранина прокомментировала ход подготовительных работ:

- В первую очередь, выполнено подключение здания к электро-и водоснабжению. Заменена внутренняя канализация и водопровод. Отремонтирована и обновлена основная часть кровли.
Восстановлена центральная входная группа – лестница, навес, двери, произведен частичный ремонт фасада здания в объеме 300 м². На входной группе здания смонтирована стилизованная вывеска с названием и логотипом театра. Вывеска соответствует фирменному стилю театра и гармонично вписывается в территориальный брендинг города. Установлены парковочные места для велосипедов.
Внутри здания завершена большая часть (около 570 м²) восстановительно-отделочных работ интерьера зрительской части. Проведены работы по циклевке, ремонту и восстановлению лакового покрытия паркета.
В зрительном зале установлены кресла, произведена замена сценического оборудования, ведется ремонт портала и замена занавеса. Также оборудованы и отремонтированы с восстановлением проводки и установкой осветительных приборов административные и репетиционные помещения, гримерные комнаты и помещения для артистического персонала (площадью более 350 м²). Помещение кинозала ДК отремонтировано и перепрофилировано под репетиционный зал. Запроектированы и ведутся работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения и переключению на автономный источник отопления здания театра.
В целях обеспечения показа масштабных репертуарных спектаклей приобретен и установлен подъемник для подачи на сцену декораций.
Сформирована и обустроена пред кассовая зона, подготовлена к работе касса Новой сцены. Запроектирована и смонтирована подсветка фасада здания, а также освещение прилегающей территории.
В настоящий момент в здании новой сцены ведется репетиционная деятельность с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Продолжаются работы по установке системы контроля и доступа в здание, благоустройству окружающей территории, внедрении в фасад и интерьер помещений здания фирменных рекламно-информационных элементов театра.

Сразу после снятия ограничительных мер Саратовский академический театр оперы и балета будет готов открыть 218-й театральный сезон и принять зрителей на Новой сцене, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

НАША СПРАВКА:

Здание Дворца Культуры и Техники «Кристалл» (позже переименованного в ДК «Тантал») было построено в 1982 году и функционировало как заводской клуб «Производственного объединения «Тантал». В 80-ые годы в ДК функционировало 20 коллективов художественной самодеятельности, ежегодно организовывались киносеансы, театрализованные праздники, встречи с артистами, концерты, спектакли.

С 2015 года зрительские мероприятия во Дворце Культуры не проводились. А в 2017 году в здании были отключены основные коммуникации.

В связи с началом реконструкции здания Саратовского театра оперы и балета было принято решение о передаче ДК «Тантал» театру в качестве Новой сцены, репетиционной и творческой базы.

Общая площадь здания составляет 5 247 м². Зал рассчитан на 414 мест, имеет удобное строение в виде амфитеатра и акустику, достойную оперной площадки, строение зала позволило обустроить оркестровую яму. Кроме того, расположение здания вблизи крупной транспортной артерии - улицы 50 лет Октября, делает его доступным и удобным для посещения жителями практически всех районов города, в том числе и Ленинского.