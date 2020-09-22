В Саратовской области на одну вакансию приходится пять резюме

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Однако в разрезе профессиональных сфер ситуация серьезно отличается. Аналитики hh.ru выяснили, каким специалистам проще трудоустроиться, а каким – сложнее.Наиболее высокая конкуренция за рабочее место в Саратовской области наблюдается среди представителей профессиональной сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа» - на одну вакансию здесь приходится 9,2 резюме. В период с июля по сентябрь наиболее активно в данной сфере вели себя специалисты по дизайну/графике/живописи, фотографы, журналисты, редакторы, работники телевидения – именно представители данных профессий чаще других обновляли или создавали резюме.Стоит отметить, что год назад конкуренция в данной сфере была в два раза ниже: всего 4,6 резюме на вакансию. Также высокий уровень конкуренции в регионе наблюдается в добывающей отрасли и среди топ-менеджеров – более 9 резюме на одну вакансию.Проще всего найти работу в Саратовской области рабочему персоналу, медицинским работникам, специалистам сферы строительства, недвижимости и ИТ-специалистам. В данных сферах на одно вакантное место приходится менее 2,2 резюме.НАША СПРАВКА:hh.ru – крупнейший российский сайт для поиска работы и сотрудников, клиентами которого являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов hh.ru содержит более 46 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 620 тыс. По данным SimilarWeb, hh.ru входит в ТОП 3 в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.