До конца года будет оцифровано пятьдесят экземпляров книжных памятников из фонда Областной универсальной научной библиотеки

просмотров: 208

В частности, продолжается пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки. В первом полугодии 2020 года оцифровано тридцать экземпляров книжных памятников из фонда Областной универсальной научной библиотеки.Всего до конца года в соответствии с показателями нацпроекта будет оцифровано пятьдесят экземпляров.