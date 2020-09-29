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До конца года будет оцифровано пятьдесят экземпляров книжных памятников из фонда Областной универсальной научной библиотеки
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До конца года будет оцифровано пятьдесят экземпляров книжных памятников из фонда Областной универсальной научной библиотеки

Новости / Культура
До конца года будет оцифровано пятьдесят экземпляров книжных памятников из фонда Областной универсальной научной библиотеки

В Саратовской области продолжается реализация национального проекта "Культура".

В частности, продолжается пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки. В первом полугодии 2020 года оцифровано тридцать экземпляров книжных памятников из фонда Областной универсальной научной библиотеки.

Всего до конца года в соответствии с показателями нацпроекта будет оцифровано пятьдесят экземпляров.