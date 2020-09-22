В 2020 году впервые в Саратовскую область поступили средства на обеспечение инструментами и оборудованием одиннадцати ДШИ и областного колледжа искусств на 55,8 миллионов рублей

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Для повышения качества художественного образования в 2020 году впервые в Саратовскую область поступили средства на обеспечение инструментами и оборудованием одиннадцати детских школ искусств (Ртищево, Новоузенск, Пугачев, Ершов, Калининск, Ивантеевка, Ровное, Аркадак, Самойловка, Святославка, Красный Кут) и областного колледжа искусств в объеме 55,8 миллионов рублей (из федерального бюджета – 49,7 миллиона рублей, из областного – 6,1 миллиона рублей).Еще в рамках проекта новые инструменты приобретены областным колледжем искусств на сумму 20,2 миллиона рублей. Инструменты закуплены в полном объеме. Оснащение музыкальными инструментами школ региона будет продолжено в 2022 и 2024 годах.Данный процесс дает школам и колледжу большие перспективы. Несомненно, улучшится качество образовательного процесса, что позволит добиваться одаренным детям более высоких результатов в конкурсах и фестивалях различных уровней, - комментирует участие образовательных учреждений в нацпроекте "Культура" министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина.По словам главы ведомства, оснащение музыкальными инструментами в новом учебном году позволит перевести на обучение по предпрофессиональным программам в области искусств более 70% учащихся детских школах искусств, что соответствует среднему показателю по России – 69,6%. Вместе с тем показатель выпускников колледжа искусств, продолживших обучение в высших образовательных организациях культуры и искусства, вырастет до 73% от общего числа выпускников (в 2019 году – 67%).