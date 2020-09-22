Тест на новинку сезона 2019-2020 Viatti Bosco H/T 265/60 R18 от популярного автомобильного блогера
Издание Car.ru опубликовало тест на новинку сезона 2019-2020 в сегменте SUV (для внедорожников и кроссоверов) Viatti Bosco H/T 265/60 R18 от популярного автомобильного блогера, ведущего YouTube-канала Dizzlike Channel Павла Лаздина.
Эксплуатационные испытания проходили на автомобиле Haval H9, на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области в июле-августе.
Пользовательское тестирование показало:
· Вопрос с колейностью решился благодаря более мягкому составу резины шин Viatti Bosco H/T, в сравнении с прежде использованными «шоссейками».
· Шины хорошо ведут себя при маневрах и оказались «зацеп имеющие».
· На боковинах шины оказались мягче предыдущих, что для «рамника» самое оно, так как на этой машине «особо не погонять».
· Движение на скорости уверенное и отмечается хороший отвод воды на мокрой дороге.
· Примерно на 40% дешевле предыдущих (другого бренда).
«Как итог: шины могу советовать. Особенно тем, кто чаще всего передвигается не по идеальному асфальту, а по загородным дорогам, для которых характерно наличие ям, стыков, неровностей, «заплаток» – Viatti Bosco H/T отлично их «глотают» и значительно увеличивают комфорт. По цене-качество вообще оптимальный выбор. И, конечно», одно из главных преимуществ – «лечат» колейность», – отмечает блогер.
Шины бренда Viatti производятся на производственных мощностях KAMA TYRES. Источник: CAR.RU