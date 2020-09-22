Уровень навыков воспитания детей у родителей в РФ проанализировали эксперты

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Специалисты предложили родителям из 47 регионов России пройти на сайте конференции тест из 20 жизненных ситуаций с 4 вариантами ответов/решений по каждой, чтобы узнать уровень своих навыков воспитания детей. Опросник был разработан специализирующимися на детско-родительских отношениях социологами и психологами. В тестировании приняли участие 1210 человек.Эксперты распределили ответы по преобладанию определенной «сильной стороны». Как выяснилось, логической модели воспитания, когда родитель принимает решения без психологического давления, проявления сильных эмоций и на основе логики, придерживаются 8%, не сдерживают эмоций в родительских коммуникациях с детьми 17%, консервативному подходу в воспитании, опираясь на семейные традиции, следуют 25% опрошенных, а более 50% принявших участие в тестировании родителей придерживаются вариативной стратегии, опираясь на прогрессивный подход в воспитании детей.В целом исследователи считают, что в обществе есть запрос на поиск знаний и информации, направленных на повышение родительской компетенции.