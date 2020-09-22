VII открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» пройдет в этом году в онлайн-формате.

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Участники конкурсной программы, их наставники и болельщики и просто все, кто интересуется искусством кино, смогут присоединиться к просмотру мероприятий фестивальной программы на официальном ютуб-канале «Киновертикаль Саратов»: https://www.youtube.com/channel/UCDn2U4MuWhrMpj8uQZy40Nw.С 5 по 9 октября, с 10.00 по московскому времени, на канале будут транслироваться лекции и мастер-классы саратовских и российских кинематографистов, видеоприветствия почетных гостей «Киновертикали 2020», онлайн-экскурсии и традиционные церемонии открытия, закрытия фестиваля и торжественного награждения победителей конкурсной программы «Киновертикали».