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Более пяти тысяч человек присоединились к онлайн-диктанту «Знаю Саратов»

Новости


В регионе завершилась культурно-просветительская акция «Онлайн-диктант «Знаю Саратов», приуроченная к 430-летию г. Саратова. За 2 недели онлайн-диктант прошли более пяти тысяч человек.

Организаторами акции выступают Региональный центр допризывной подготовки молодежи и объединение «36 добряков» 2 «Д» класса лицея №62 г. Саратова при поддержке министерства образования Саратовской области.

Всем желающим предлагалось вспомнить или узнать факты, памятные события и даты истории Саратова. Участники отвечали на 15 вопросов разной степени сложности с вариантами ответов. На прохождение диктанта давалось 10 минут.

Участники акции, успешно прошедшие онлайн-диктант, получили сертификат об участии в электронном виде.