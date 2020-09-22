Более пяти тысяч человек присоединились к онлайн-диктанту «Знаю Саратов»

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Организаторами акции выступают Региональный центр допризывной подготовки молодежи и объединение «36 добряков» 2 «Д» класса лицея №62 г. Саратова при поддержке министерства образования Саратовской области.Всем желающим предлагалось вспомнить или узнать факты, памятные события и даты истории Саратова. Участники отвечали на 15 вопросов разной степени сложности с вариантами ответов. На прохождение диктанта давалось 10 минут.Участники акции, успешно прошедшие онлайн-диктант, получили сертификат об участии в электронном виде.