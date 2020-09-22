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В Саратовской области объявлен XVIII смотр-конкурс по охране труда

Новости


Министерство труда и социальной защиты Саратовской области проводит XVIII областной смотр-конкурс по охране труда.

Его цель – пропаганда передового опыта по созданию здоровых и безопасных условий труда, профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, активизации работы по улучшению условий и охраны труда.

Конкурс проводится среди юридических лиц (независимо от их организационно-правовой формы), находящихся на территории Саратовской области, или филиалов юридических лиц, находящиеся на территории Саратовской области, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории области, добившихся значительных успехов в обеспечении безопасных условий труда, в сокращении производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в год, предшествующий году проведения конкурса (по итогам 2019 года).

Основными условиями участия являются: отсутствие в организации групповых, тяжелых несчастных случаев на производстве и несчастных случаев на производстве со смертельным исходом; отсутствие выявленных у работников профессиональных заболеваний.

Организации, признававшиеся победителями в данном конкурсе в течение последних трех лет, не могут принимать участие повторно. Список организаций-победителей прошлых лет размещен на сайте министерства труда и социальной защиты области.

Заявки на участие и другие материалы, предусмотренные Положением о проведении конкурса, утвержденным Постановлением Правительства области от 19 октября 2010 года № 493-П, необходимо направить в соответствующие отраслевые министерства области до 31 октября 2020 года. Положение о проведении смотра-конкурса по охране труда размещено на сайте министерства труда и социальной защиты области в разделе «Конкурсы».

Телефон для справок: 49-91-35.