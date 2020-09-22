22 сентября 2020 ВТОРНИК
Новости
18:37 | 21 сентября
Тест на новинку сезона 2019-2020 Viatti Bosco H/T 265/60 R18 от популярного автомобильного блогера
18:05 | 21 сентября
Уровень навыков воспитания детей у родителей в РФ проанализировали эксперты
16:18 | 21 сентября
VII открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» пройдет в этом году в онлайн-формате
15:37 | 21 сентября
Более пяти тысяч человек присоединились к онлайн-диктанту «Знаю Саратов»
14:25 | 21 сентября
В Саратовской области объявлен XVIII смотр-конкурс по охране труда
13:32 | 21 сентября
Саратовский театр оперы и балета примет участие во Всероссийском марафоне #ВдарБахрушину
12:36 | 21 сентября
Открывается авиасообщение между Саратовом и Новым Уренгоем
11:42 | 21 сентября
Открыта онлайн продажа билетов на XXXIII Собиновский музыкальный фестиваль
10:50 | 21 сентября
В лесах Саратовской области продолжается усиленное патрулирование с сотрудниками полиции
09:53 | 21 сентября
В онлайн-забеге «Кросс нации» приняли участие пятьсот саратовцев
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовский театр оперы и балета примет участие во Всероссийском марафоне #ВдарБахрушину

Новости


Театральный музей имени А.А. Бахрушина дал старт Всероссийскому марафону #ВдарБахрушину.

Музей предложил театрам сохранить для истории и передать в государственную коллекцию артефакты, связанные с жизнью российских театральных коллективов в период карантина с марта по июнь 2020 года.

В проекте принимают участие более 50-ти музыкальных, оперных и драматических театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Саратова, Астрахани, Перми и других регионов страны.

Среди поступающих даров от театров: афиши премьерных спектаклей, которые были запланированы на весну 2020 года, театральный реквизит, эскизы к декорациям спектаклей, первый билет, возвращенный зрителем в период карантина, документы о переходе артистов на удаленный режим работы, онлайн-активности театров в период карантина.

От Саратовского театра оперы и балета коллекцию Бахрушинского музея пополнила видеозапись онлайн-концерта саратовской оперы «Мгновенье до лета». Премьерный показ состоялся на Youtube-канале театра 31 мая 2020 года и набрал более 10 тысяч просмотров. Запись проводилась с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил профилактики. В концерте приняли участие ведущие солисты труппы, которые исполнили популярные арии из опер, оперетт, песни и романсы.

Важной частью проекта также являются видеообращения художественных руководителей и директоров театров с оценкой сложившейся ситуации. Открыли проект Большой театр и Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

18 сентября в своем Instagram Саратовский театр оперы и балета принимает эстафету акции #ВдарБахрушину от Ростовского театра драмы им. М. Горького и передает ее Марийскому театру оперы и балета им. Э. Сапаева. Видеообращение к участникам марафона записал директор театра Алексей Николаевич Комаров. Он рассказал о том, как театр продолжил диалог со своими зрителями в период пандемии и поделился планами на будущее.

Челлендж #ВдарБахрушину охватил большинство регионов России и завершится в конце сентября в Перми. Следить за всероссийской театральной эстафетой можно в инстаграме Бахрушинского музея.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код