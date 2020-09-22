Саратовский театр оперы и балета примет участие во Всероссийском марафоне #ВдарБахрушину

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Музей предложил театрам сохранить для истории и передать в государственную коллекцию артефакты, связанные с жизнью российских театральных коллективов в период карантина с марта по июнь 2020 года.В проекте принимают участие более 50-ти музыкальных, оперных и драматических театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Саратова, Астрахани, Перми и других регионов страны.Среди поступающих даров от театров: афиши премьерных спектаклей, которые были запланированы на весну 2020 года, театральный реквизит, эскизы к декорациям спектаклей, первый билет, возвращенный зрителем в период карантина, документы о переходе артистов на удаленный режим работы, онлайн-активности театров в период карантина.От Саратовского театра оперы и балета коллекцию Бахрушинского музея пополнила видеозапись онлайн-концерта саратовской оперы «Мгновенье до лета». Премьерный показ состоялся на Youtube-канале театра 31 мая 2020 года и набрал более 10 тысяч просмотров. Запись проводилась с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил профилактики. В концерте приняли участие ведущие солисты труппы, которые исполнили популярные арии из опер, оперетт, песни и романсы.Важной частью проекта также являются видеообращения художественных руководителей и директоров театров с оценкой сложившейся ситуации. Открыли проект Большой театр и Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.18 сентября в своем Instagram Саратовский театр оперы и балета принимает эстафету акции #ВдарБахрушину от Ростовского театра драмы им. М. Горького и передает ее Марийскому театру оперы и балета им. Э. Сапаева. Видеообращение к участникам марафона записал директор театра Алексей Николаевич Комаров. Он рассказал о том, как театр продолжил диалог со своими зрителями в период пандемии и поделился планами на будущее.Челлендж #ВдарБахрушину охватил большинство регионов России и завершится в конце сентября в Перми. Следить за всероссийской театральной эстафетой можно в инстаграме Бахрушинского музея.