Открывается авиасообщение между Саратовом и Новым Уренгоем

просмотров: 138

Регулярные полеты по маршруту будет выполнять авиакомпания «ИрАэро» с 29 сентября 2020 года. Вылеты будут осуществляться два раза в неделю – в 11:50 по вторникам и субботам на воздушном судне Sukhoi Superjet 100 RRJ-95LR.Прямое регулярное авиасообщение между аэропортом «Гагарин» и Ямало-Ненецким автономным округом появится впервые. Новый Уренгой станет четвертым городом, в который «ИрАэро» планирует выполнять полеты из «Гагарина» в сентябре текущего года после Калининграда, Минеральных Вод и Сочи.Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпании www.iraero.ru.