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Открывается авиасообщение между Саратовом и Новым Уренгоем

Новости


В расписании аэропорта «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») появляется рейс в Новый Уренгой.

Регулярные полеты по маршруту будет выполнять авиакомпания «ИрАэро» с 29 сентября 2020 года. Вылеты будут осуществляться два раза в неделю – в 11:50 по вторникам и субботам на воздушном судне Sukhoi Superjet 100 RRJ-95LR.

Прямое регулярное авиасообщение между аэропортом «Гагарин» и Ямало-Ненецким автономным округом появится впервые. Новый Уренгой станет четвертым городом, в который «ИрАэро» планирует выполнять полеты из «Гагарина» в сентябре текущего года после Калининграда, Минеральных Вод и Сочи.

Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпании www.iraero.ru.
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