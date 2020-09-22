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Открыта онлайн продажа билетов на XXXIII Собиновский музыкальный фестиваль

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Саратовский театр оперы и балета открыл продажу электронных билетов на XXXIII Собиновский музыкальный фестиваль, которым планирует открыть новый 218 театральный сезон.

В этом году, когда театр вынужден был на несколько месяцев закрыть свои двери для публики, фестиваль пройдет в необычные сроки с 9 по 18 октября, но сохранит концепцию музыкального праздника при участии лучших сил труппы и приглашенных артистов.

Программа XXXIII Собиновского фестиваля посвящена теме «Музыка борьбы и Победы». Концертную афишу украсят раритетные произведения русской классики и зарубежных композиторов, отражающие события исторических войн.

Настоящим музыкальным эксклюзивом станет первое исполнение в Саратове масштабной оратории «Сказание о битве за Русскую землю» (9 октября) советского классика Юрия Шапорина и литературно-музыкальной композиции по трагедии Н. Кукольника «Князь Холмский» (11 октября) на музыку Михаила Глинки. Также в симфонических концертах прозвучат «Славянский марш» П. Чайковского и Симфония №3 «Литургическая» А. Онеггера.

10 октября пройдет вечер одноактных балетов Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва (г.Москва). Один из известнейших балетных коллективов России в рамках XXXIII Собиновского фестиваля покажет спектакли «Весна священная» и «Жар-птица» Игоря Стравинского.

75-летнему Юбилею Победы будет посвящена премьера театрализованного концерта с участием народного артиста РФ Евгения Князева и солистов саратовской оперы «Они ушли недолюбив…» (13 октября), составленного из стихов и песен военных лет.

Проведение Собиновского фестиваля в этом году запланировано на нескольких площадках – в филармонии, консерватории, театре драмы.

Зрителей фестиваля ждет еще одна «премьера» - открытие новой сцены театра в здании бывшего ДК «Тантал» (остановка 2-ая Дачная, пр. 50 лет Октября 110а). Новый зал имеет удобное строение в виде амфитеатра и акустику, достойную оперной площадки. Кроме того, расположение здания вблизи крупной транспортной артерии - ул. 50 лет Октября, делает его доступным и удобным для посещения жителями практически всех районов города. Сейчас Новая сцена театра активно готовится к встрече зрителей, на ней пройдут Открытие фестиваля, Конкурс Конкурсов вокалистов (14-16 октября) и Заключительный гала-концерт (18 октября) с участием победителей Конкурса и солистов театра.

Все мероприятия Собиновского фестиваля будут организованы при строгом соблюдении необходимых санитарных норм и гарантий безопасности публики.

Билеты на спектакли и концерты фестиваля можно купить онлайн на сайте театра.
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