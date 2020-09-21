В онлайн-забеге «Кросс нации» приняли участие пятьсот саратовцев
18 и 19 сентября 2020 года в Саратове проходил забег «Кросс нации».
Согласно рекомендациям федерального ведомства в Саратовской области мероприятие проходило в онлайн формате. Забег прошел в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Все желающие смогли заранее пройти регистрацию и получить стартовый пакет, в который входил нагрудный номер и фирменная футболка. Всего в забеге приняли участие 500 саратовцев.
После прохождения дистанции скриншот или фото результата забега участники предоставляли в пункт выдачи стартовых пакетов для получения сертификата участника. Соревнования проводились только в личном зачёте.
1 км девочки:
1 место - Левит Елизавета
2 место - Трофимова Варвара
3 место - Мальцева Виктория
1 км мальчики:
1 место - Алаев Михаил
2 место - Занин Михаил
3 место - Иванов Дмитрий
4 км девушки:
1 место - Рощина Елизавета
2 место - Богданова Дарья
3 место - Дьяконова Алина
4 км женщины:
1 место - Марутова Алина
2 место - Мамедова Рузаля
3 место - Демченко Дарья
4 км мужчины:
1 место - Зелепукин Сергей
2 место - Кононов Данила
3 место - Мазяркин Алексей
4 км юноши:
1 место - Зубтарев Андрей
2 место - Пиксин Андрей
3 место - Гуськов Денис
6 км девушки:
1 место - Емельянова Полина
2 место - Никитина Дарья
8 км женщины:
1 место - Плотникова Анастасия
2 место - Руднева Ольга
3 место - Мешавкина Анастасия
8 км юноши:
1 место - Мягков Дмитрий
2 место - Фофанов Дмитрий
3 место - Горелов Илья
12 км мужчины:
1 место - Райкин Сергей
2 место - Низамов Дамир
3 место - Колесников Артем