В онлайн-забеге «Кросс нации» приняли участие пятьсот саратовцев

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Согласно рекомендациям федерального ведомства в Саратовской области мероприятие проходило в онлайн формате. Забег прошел в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».Все желающие смогли заранее пройти регистрацию и получить стартовый пакет, в который входил нагрудный номер и фирменная футболка. Всего в забеге приняли участие 500 саратовцев.После прохождения дистанции скриншот или фото результата забега участники предоставляли в пункт выдачи стартовых пакетов для получения сертификата участника. Соревнования проводились только в личном зачёте.1 км девочки:1 место - Левит Елизавета2 место - Трофимова Варвара3 место - Мальцева Виктория1 км мальчики:1 место - Алаев Михаил2 место - Занин Михаил3 место - Иванов Дмитрий4 км девушки:1 место - Рощина Елизавета2 место - Богданова Дарья3 место - Дьяконова Алина4 км женщины:1 место - Марутова Алина2 место - Мамедова Рузаля3 место - Демченко Дарья4 км мужчины:1 место - Зелепукин Сергей2 место - Кононов Данила3 место - Мазяркин Алексей4 км юноши:1 место - Зубтарев Андрей2 место - Пиксин Андрей3 место - Гуськов Денис6 км девушки:1 место - Емельянова Полина2 место - Никитина Дарья8 км женщины:1 место - Плотникова Анастасия2 место - Руднева Ольга3 место - Мешавкина Анастасия8 км юноши:1 место - Мягков Дмитрий2 место - Фофанов Дмитрий3 место - Горелов Илья12 км мужчины:1 место - Райкин Сергей2 место - Низамов Дамир3 место - Колесников Артем