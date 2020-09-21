21 сентября 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
11:42 | 21 сентября
Открыта онлайн продажа билетов на XXXIII Собиновский музыкальный фестиваль
10:50 | 21 сентября
В лесах Саратовской области продолжается усиленное патрулирование с сотрудниками полиции
09:53 | 21 сентября
В онлайн-забеге «Кросс нации» приняли участие пятьсот саратовцев
09:00 | 21 сентября
Нацпроект «Культура» в ДШИ города Ершова: «Надежды маленький оркестрик под управлением любви»
14:32 | 20 сентября
Верификацию в инстаграм можно купить?
17:16 | 18 сентября
Новая жизнь Семено-Полтавки
16:11 | 18 сентября
В 2020 году на поддержку агрострахования направлено 11,4 миллиона рублей субсидий
15:16 | 18 сентября
Около 850 писем и малогабаритных посылок отправлено с вокзалов ПривЖД в январе-августе
14:22 | 18 сентября
Читатели Пушкинской библиотеки стали лауреатами Всероссийского литературного конкурса «Класс!»
13:28 | 18 сентября
Саратовец стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В онлайн-забеге «Кросс нации» приняли участие пятьсот саратовцев

Новости


18 и 19 сентября 2020 года в Саратове проходил забег «Кросс нации».

Согласно рекомендациям федерального ведомства в Саратовской области мероприятие проходило в онлайн формате. Забег прошел в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Все желающие смогли заранее пройти регистрацию и получить стартовый пакет, в который входил нагрудный номер и фирменная футболка. Всего в забеге приняли участие 500 саратовцев.

После прохождения дистанции скриншот или фото результата забега участники предоставляли в пункт выдачи стартовых пакетов для получения сертификата участника. Соревнования проводились только в личном зачёте.

1 км девочки:
1 место - Левит Елизавета
2 место - Трофимова Варвара
3 место - Мальцева Виктория

1 км мальчики:
1 место - Алаев Михаил
2 место - Занин Михаил
3 место - Иванов Дмитрий

4 км девушки:
1 место - Рощина Елизавета
2 место - Богданова Дарья
3 место - Дьяконова Алина

4 км женщины:
1 место - Марутова Алина
2 место - Мамедова Рузаля
3 место - Демченко Дарья

4 км мужчины:
1 место - Зелепукин Сергей
2 место - Кононов Данила
3 место - Мазяркин Алексей

4 км юноши:
1 место - Зубтарев Андрей
2 место - Пиксин Андрей
3 место - Гуськов Денис

6 км девушки:
1 место - Емельянова Полина
2 место - Никитина Дарья

8 км женщины:
1 место - Плотникова Анастасия
2 место - Руднева Ольга
3 место - Мешавкина Анастасия

8 км юноши:
1 место - Мягков Дмитрий
2 место - Фофанов Дмитрий
3 место - Горелов Илья

12 км мужчины:
1 место - Райкин Сергей
2 место - Низамов Дамир
3 место - Колесников Артем