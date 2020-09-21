Нацпроект «Культура» в ДШИ города Ершова: «Надежды маленький оркестрик под управлением любви»

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«На барабане швы разлезлись, Но кларнетист красив, как черт». Окиньте взглядом здание Детской школы искусств города Ершова, переступите его порог, услышьте жизнеутверждающий голос улыбчивого энергичного директора Жанны Черепановой, и слова песни Булата Окуджавы зазвучат в вашей душе словно по мановению волшебной палочки.Нас в Ершовской ДШИ встретили чарующие звуки фортепиано и красивые, одухотворенные, сосредоточенные на мире искусства дети. Сегодня школу искусств города Ершова смело можно назвать лидером среди «кустовых». Она славна отделением духовых инструментов. Едва ли найдется в регионе несколько таких образовательных учреждений, в каждом кабинете которого стояло бы рабочее пианино. У ДШИ, кстати, есть четыре филиала, в которых обучают мастерству игры на этом инструменте. Один из четырех классов пианино открыт в селе Орлов Гай. Руководители школы убеждены, что в условиях перенасыщения рынка дополнительного образования необходимо предлагать воспитанникам такие условия и возможности для профессионального роста, чтобы они захотели вернуться в родной город. Поэтому Жанна Вадимировна признается: когда другие отрасли стали развиваться посредством участия в мероприятиях национальных проектов, она стала мечтать о внедрении этой формы господдержки в области культуры. Отличный руководитель, Жанна Черепанова говорит слово «мечты», а за ними проглядывается знание педагога насущных вещей для alma mater. Будет хорошая база — учащиеся получат возможность развиваться творчески. Чаяния неутомимого директора увидели и на государственном уровне. В этом году по нацпроекту школе было выделено 3 миллиона 338 тысяч рублей на покупку инструментов.Всего Ершовской школой искусств закуплено 23 инструмента. Поскольку, местные юные «духовики» прославили родной город на конкурсах районного и областного уровней, а стремиться показать себя в творческих состязаниях более высокой ступени не позволяла нехватка инструментов, то основные приобретения коснулись именно этого отделения.Не остались без внимания и ребята, осваивающие игру на народных инструментах. Для них школа приобрела баяны и аккордеоны. Также теперь учреждение укомплектовано двумя новыми фортепиано, тремя гитарами. Благодаря средствам нацпроекта здесь появилось интерактивное оборудование для теоретических дисциплин. С его помощью дети станут изучать музыкальную грамоту, сольфеджио. В рамках нацпроекта основательно пополнилась нотной литературой школьная библиотека.Педагоги подчеркивают важность того, что при формировании списка необходимых инструментов им было предоставлено право выбора. Так, дирекция приняла решение купить для оркестра ксилофон и ударную установку. Расчет был на то, что их приобретение позволит открыть в ДШИ класс ударных инструментов. Открыли. На отделение уже поступили два слушателя.Результаты работы наставников по обеспечению качественного существования их воспитанников в мире искусства — налицо, и выражаются в серьезных достижениях. Духовой оркестр школы дважды становился лауреатом регионального конкурса «Новые имена губернии», призером Межрегионального конкурса Анатолия Селянина при Саратовской государственной консерватории.По словам Елены Викентиевны, большую роль в воспитании ершовских ребят играет подпрограмма нацпроекта «Культура» – «Творческие люди». В ее рамках стал возможным приезд и организация на базе ДШИ мастер-классов по пианино, по духовым инструментам. Активно ершовцы участвовали и в программе «Новое поколение блюза». Много новых знаний дети получили от профессора Саратовской государственной консерватории Андрея Косенко, преподавателя Данилы Левина. Также учащиеся школы искусств города Ершова постоянно принимают участие в творческой школе на базе Марксовского лагеря «Ровесник». В прошлом году ее кульминацией стало выступление сборного духового оркестра в сто человек на Театральной площади Саратова. Аналогичные выступления педагоги школы организуют на центральных улицах родного города.Стремление преподавателей ДШИ города Ершова привить хороший эстетический вкус сродни искусству жить. Все они — выпускники консерватории имени Л.В.Собинова – родом из Ершова. И новые поколения выпускников возвращаются в родную школу. Молодой специалист пополнил штат учреждения в этом году. В следующем руководство ждет преподавателя по пианино. Поскольку в настоящее время существует дефицит на кларнетистов, в Саратовской государственной консерватории по данному направлению тоже обучается будущий педагог Ершовской ДШИ.Жизнь в ДШИ кипит. Она является ярким примером того, что интересно работать там, где создаются условия для профессиональной реализации. И неважно в каком городе ты живешь, большом или маленьком, столичном или провинциальном.Мы покидаем Ершовскую школу искусств с мыслью, что на самом деле она представляет собой мощный эстетический центр. С профессионалами, любящими искусство, родину. Людьми, воспитанники которых никогда не станут манкуртами.Автор Елена МаркеловаФото автора