Нацпроект «Культура» в ДШИ города Ершова: «Надежды маленький оркестрик под управлением любви»
Благодаря национальному проекту «Культура» Детская школа искусств города Ершова купила 23 инструмента на сумму 3 миллиона 338 тысяч рублей.
«На барабане швы разлезлись, Но кларнетист красив, как черт». Окиньте взглядом здание Детской школы искусств города Ершова, переступите его порог, услышьте жизнеутверждающий голос улыбчивого энергичного директора Жанны Черепановой, и слова песни Булата Окуджавы зазвучат в вашей душе словно по мановению волшебной палочки.
Нас в Ершовской ДШИ встретили чарующие звуки фортепиано и красивые, одухотворенные, сосредоточенные на мире искусства дети. Сегодня школу искусств города Ершова смело можно назвать лидером среди «кустовых». Она славна отделением духовых инструментов. Едва ли найдется в регионе несколько таких образовательных учреждений, в каждом кабинете которого стояло бы рабочее пианино. У ДШИ, кстати, есть четыре филиала, в которых обучают мастерству игры на этом инструменте. Один из четырех классов пианино открыт в селе Орлов Гай. Руководители школы убеждены, что в условиях перенасыщения рынка дополнительного образования необходимо предлагать воспитанникам такие условия и возможности для профессионального роста, чтобы они захотели вернуться в родной город. Поэтому Жанна Вадимировна признается: когда другие отрасли стали развиваться посредством участия в мероприятиях национальных проектов, она стала мечтать о внедрении этой формы господдержки в области культуры. Отличный руководитель, Жанна Черепанова говорит слово «мечты», а за ними проглядывается знание педагога насущных вещей для alma mater. Будет хорошая база — учащиеся получат возможность развиваться творчески. Чаяния неутомимого директора увидели и на государственном уровне. В этом году по нацпроекту школе было выделено 3 миллиона 338 тысяч рублей на покупку инструментов.
– Чтобы проанализировать потребность в музыкальных инструментах, в начале года в ДШИ была создана рабочая группа из числа преподавателей, - рассказывает Жанна Владимировна. – Мы сделали все во избежание формализма. Каждый педагог имел возможность высказать пожелания, чтобы не дублировать приобретение лишних инструментов. Мы проанализировали рынок, поставщиков, качество инструментов. В результате в школу было доставлено максимальное количество музыкальных инструментов высокого качества по оптимальной цене.
Всего Ершовской школой искусств закуплено 23 инструмента. Поскольку, местные юные «духовики» прославили родной город на конкурсах районного и областного уровней, а стремиться показать себя в творческих состязаниях более высокой ступени не позволяла нехватка инструментов, то основные приобретения коснулись именно этого отделения.
– Раньше как было. Оркестр то звука не добирает, то диапазона ему не хватает. Теперь возможности этого детского коллектива расширены, - радуется директор.
Не остались без внимания и ребята, осваивающие игру на народных инструментах. Для них школа приобрела баяны и аккордеоны. Также теперь учреждение укомплектовано двумя новыми фортепиано, тремя гитарами. Благодаря средствам нацпроекта здесь появилось интерактивное оборудование для теоретических дисциплин. С его помощью дети станут изучать музыкальную грамоту, сольфеджио. В рамках нацпроекта основательно пополнилась нотной литературой школьная библиотека.
Педагоги подчеркивают важность того, что при формировании списка необходимых инструментов им было предоставлено право выбора. Так, дирекция приняла решение купить для оркестра ксилофон и ударную установку. Расчет был на то, что их приобретение позволит открыть в ДШИ класс ударных инструментов. Открыли. На отделение уже поступили два слушателя.
Результаты работы наставников по обеспечению качественного существования их воспитанников в мире искусства — налицо, и выражаются в серьезных достижениях. Духовой оркестр школы дважды становился лауреатом регионального конкурса «Новые имена губернии», призером Межрегионального конкурса Анатолия Селянина при Саратовской государственной консерватории.
– Мы работаем при полном взаимодействии с профессиональным образованием, – сообщила «Известиям. Саратов и регионы» преподаватель по классу кларнет и саксофон Елена Зотова. – Интерактив для ребят необходим. Их вдохновляет, когда они чувствуют, что находятся в большом музыкальном сообществе.
По словам Елены Викентиевны, большую роль в воспитании ершовских ребят играет подпрограмма нацпроекта «Культура» – «Творческие люди». В ее рамках стал возможным приезд и организация на базе ДШИ мастер-классов по пианино, по духовым инструментам. Активно ершовцы участвовали и в программе «Новое поколение блюза». Много новых знаний дети получили от профессора Саратовской государственной консерватории Андрея Косенко, преподавателя Данилы Левина. Также учащиеся школы искусств города Ершова постоянно принимают участие в творческой школе на базе Марксовского лагеря «Ровесник». В прошлом году ее кульминацией стало выступление сборного духового оркестра в сто человек на Театральной площади Саратова. Аналогичные выступления педагоги школы организуют на центральных улицах родного города.
Стремление преподавателей ДШИ города Ершова привить хороший эстетический вкус сродни искусству жить. Все они — выпускники консерватории имени Л.В.Собинова – родом из Ершова. И новые поколения выпускников возвращаются в родную школу. Молодой специалист пополнил штат учреждения в этом году. В следующем руководство ждет преподавателя по пианино. Поскольку в настоящее время существует дефицит на кларнетистов, в Саратовской государственной консерватории по данному направлению тоже обучается будущий педагог Ершовской ДШИ.
Жизнь в ДШИ кипит. Она является ярким примером того, что интересно работать там, где создаются условия для профессиональной реализации. И неважно в каком городе ты живешь, большом или маленьком, столичном или провинциальном.
Мы покидаем Ершовскую школу искусств с мыслью, что на самом деле она представляет собой мощный эстетический центр. С профессионалами, любящими искусство, родину. Людьми, воспитанники которых никогда не станут манкуртами.
Автор Елена Маркелова
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