Новая жизнь Семено-Полтавки

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16 сентября. Ершовский район. Уже на въезде в Семено-Полтавку при всей ее немноголюдности бросается в глаза какая-то покоряющая собранность этого места. Центр села представляет собой два ряда домов, расположенных по обеим сторонам поселковой дороги. Он словно символизирует стремление местных жителей не только беречь то, что есть, но и развиваться. Слева расположен главный объект, который является результатом чаяний семенополтавцев. Сельский клуб. В нем с апреля этого года идет реконструкция после пожара. Работы проводятся в ходе реализация национального проекта "Культура".… Пламя охватило здание в январе 2018 года. Огонь полностью уничтожил зрительный зал. Меньше пострадали фойе, два кабинета, библиотека. У жителей села не было времени горевать. Ведь многие из них отраду в напряженных буднях находили в посещении кружков при СК. Их здесь работало шесть: по два вокальных и чтецких (взрослый и детский), танцевальный и секция прикладного творчества. Поэтому селяне, не откладывая дела в долгий ящик, обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в восстановлении СДК.В этом году получили ответ о включении строительства Дома культуры в мероприятия национального проекта «Культура». Подрядная организация ООО «Стройстандарт» взялась за дело 12 апреля.К августу были выполнены основные работы: возведены стены, установлены окна, коммуникации, электричество. На сегодняшний день на объекте активно трудятся кровельщики, параллельно с ними внутри здания ведут внутреннюю отделку штукатуры и маляры. Спустя пять месяцев с начала строительства новенькое здание, похожее на маленький дворец, украшает центр села. Помимо зрительного зала и комнаты кружковой работы здесь будут обустроены две раздевалки, костюмерная, душевые и два туалета с водой. Последнее обстоятельство тоже важно для семнополтавцев, для которых проблема с водой является одной из насущных. Мы радуемся за жителей села, а заведуюший Александр Трубчик поправляет:Музей Боевой славы при местной школе, приютивший кружковцев, одновременно напоминает этнографический музей и Центр народного творчества. Учащиеся плетут из бисера браслеты, мастерят цветы и с воодушевлением рассказывают, как ждут открытия клуба. Талант кружка «Умелые ручки» восхищает. Ребята работают в технике квиллинг, пейп-арт, декупаж, мастерят объемные цветочные композиции из бумаги и салфеток. Новое светлое помещение предоставит детям больше возможностей и простора для творчества.Строительство ДК в Семено-Полтавке находится на особом контроле у главы Ершовского муниципального района Светланы Зубрицкой.Автор Елена МаркеловаФото автора