Новая жизнь Семено-Полтавки
Тридцать километров от районного центра до родного села по проселочной дороге. Глаз радуют пестрящие лесопосадками да коврами озимых просторы. Душу греют трудовые планы, по причине которых у селян не бывает ни выходных, ни праздников в классическом их понимании. Привычная картина для большинства сельских жителей.... Нелегко жить в селе, особенно современном, где все зависит только от тебя, где очень легко пасть духом от рутинной жизни. Но это если плыть по течению. Пример жителей села Семено-Полтавка говорит об обратном. Если инициативу о сохранении качественной жизни малой родины взять в свои руки, то она пойдет по сценарию, кратко и метко прописанному в поговорке: «Не было бы счастья, да несчастье помогло»...
16 сентября. Ершовский район. Уже на въезде в Семено-Полтавку при всей ее немноголюдности бросается в глаза какая-то покоряющая собранность этого места. Центр села представляет собой два ряда домов, расположенных по обеим сторонам поселковой дороги. Он словно символизирует стремление местных жителей не только беречь то, что есть, но и развиваться. Слева расположен главный объект, который является результатом чаяний семенополтавцев. Сельский клуб. В нем с апреля этого года идет реконструкция после пожара. Работы проводятся в ходе реализация национального проекта "Культура".
… Пламя охватило здание в январе 2018 года. Огонь полностью уничтожил зрительный зал. Меньше пострадали фойе, два кабинета, библиотека. У жителей села не было времени горевать. Ведь многие из них отраду в напряженных буднях находили в посещении кружков при СК. Их здесь работало шесть: по два вокальных и чтецких (взрослый и детский), танцевальный и секция прикладного творчества. Поэтому селяне, не откладывая дела в долгий ящик, обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в восстановлении СДК.
В этом году получили ответ о включении строительства Дома культуры в мероприятия национального проекта «Культура». Подрядная организация ООО «Стройстандарт» взялась за дело 12 апреля.
К августу были выполнены основные работы: возведены стены, установлены окна, коммуникации, электричество. На сегодняшний день на объекте активно трудятся кровельщики, параллельно с ними внутри здания ведут внутреннюю отделку штукатуры и маляры. Спустя пять месяцев с начала строительства новенькое здание, похожее на маленький дворец, украшает центр села. Помимо зрительного зала и комнаты кружковой работы здесь будут обустроены две раздевалки, костюмерная, душевые и два туалета с водой. Последнее обстоятельство тоже важно для семнополтавцев, для которых проблема с водой является одной из насущных. Мы радуемся за жителей села, а заведуюший Александр Трубчик поправляет:
- У нашего заведения поменялся статус. Теперь это не сельский клуб, а социо-культурный центр. Сначала параллельно со строительством здания мы приобрели мебель и современное музыкальное оборудование, а затем решили, что здесь наши земляки могут заниматься и спортом. Мы отвели комнату под тренажерный зал, благоустроили прилегающую территорию, установили на ней спортивные сооружения, оборудовали детскую площадку.
- Открытия нового СДК у нас ждут с огромным нетерпением, - вторит завклубом заведующая кружковой работой Алла Трубчик. – Ведь ни на день не прекращалась работа кружков, и больше двух лет клубные работники ютятся в здании школы.
Музей Боевой славы при местной школе, приютивший кружковцев, одновременно напоминает этнографический музей и Центр народного творчества. Учащиеся плетут из бисера браслеты, мастерят цветы и с воодушевлением рассказывают, как ждут открытия клуба. Талант кружка «Умелые ручки» восхищает. Ребята работают в технике квиллинг, пейп-арт, декупаж, мастерят объемные цветочные композиции из бумаги и салфеток. Новое светлое помещение предоставит детям больше возможностей и простора для творчества.
- Инициативная группа нашей деревни начала процесс по восстановлению СДК для того, чтобы молодое поколение здесь не только росло, но и получило шанс остаться в селе, - рассказывает Алла Николаевна. – Мы изо всех сил стремимся не допустить закрытия нашей школы. Кстати, в ее стенах открылся детский сад. Детишек сюда ходит всего четверо, но мы очень рады, что добились появления в Семено-Полтавке дошкольного образовательного звена. А открытие СДК позволит нам вовлечь в эпицентр социальной жизни и жителей преклонного возраста. Для них и так непривычно, что в результате пожара два года они были лишены новогодних праздников. Посещение клуба было для нас их неотъемлемой частью. По возобновлении работы планируем открыть певческий кружок для старшего поколения.
Строительство ДК в Семено-Полтавке находится на особом контроле у главы Ершовского муниципального района Светланы Зубрицкой.
- Клуб в селе сгорел в январе 2018 году. В этом году в рамках Национального проекта «Культура» на месте сгоревшего клуба строится социально-культурный центр, общей площадью 395 квадратных метров. На его возведение выделено 22, 4 миллиона рублей. Через две недели планируется открытие. Социокультурный центр семенополтавцам необходим. Школа и клуб две центростремительные силы, которые позволяют местным жителям оставаться на малой родине, – сообщила Светлана Анатольевна.
- Дни до открытия считаем, - признается Алла Трубчик. – Столько людей будет посещать наш клуб, столько гостей ждем! Приглашаем всех, и в первую очередь президента. Приезжайте! Мы вам очень благодарны! Село живет! Песней, творчеством, надеждой!
Автор Елена Маркелова
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