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В 2020 году на поддержку агрострахования направлено 11,4 миллиона рублей субсидий

Новости


В 2020 году на поддержку агрострахования направлено 11,4 млн рублей субсидий. В текущем году было заключено договоров страхования яровых культур в 2,2 раза больше, чем в 2019 году.

С Минсельхозом России прорабатывается вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительного объема субсидии по договорам страхования.

В рамках погектарной поддержки в текущем году по застрахованным площадям применялся повышающий коэффициент 1,2.

Страхование сельскохозяйственных культур является условием возмещения ущерба за счет средств федерального бюджета в результате чрезвычайных ситуаций (засуха и др).

По данным министерства сельского хозяйства области уже в следующем году может произойти существенное расширение возможностей для аграриев по использованию страхования урожая. Этому вопросу было уделено особое внимание на итоговой коллегии Минсельхоза России.

Прошлогоднее внесение изменений в федеральное законодательство расширило список стимулирующих мер по развитию агрострахования:

- расширился перечень страховых рисков (дополнено - сильный дождь, раннее появление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы; возникновение очага заразной болезни животных, в ликвидации которой производится убой);

- отменено пороговое значение размера утраты (гибели) урожая;

- максимальный размер франшизы увеличен с 30 % до 50%;

- появилась возможность страхования отдельных рисков.

В текущем году в целях дальнейшего развития агрострахования Минсельхозом России разработан проект изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», принятие которого позволит снизить финансовую нагрузку на сельхозтоваропроизводителей за счет увеличения субсидируемой части страховой премии. Данный законопроект предусматривает целый ряд нововведений, призванных сделать механизм агрострахования доступнее, в том числе для малых сельхозпредприятий. В частности, предлагается введение дополнительного вида страхования сельхозтоваропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера. Проектом предлагается увеличить размер субсидий на уплату части страховой премии по риску утраты урожая сельхозкультур, а также гибели посадок многолетних насаждений в результате ЧС природного характера. Таким образом, уровень субсидирования по договорам страхования может быть увеличен с 50% до 80%.