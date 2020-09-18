В 2020 году на поддержку агрострахования направлено 11,4 миллиона рублей субсидий

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С Минсельхозом России прорабатывается вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительного объема субсидии по договорам страхования.В рамках погектарной поддержки в текущем году по застрахованным площадям применялся повышающий коэффициент 1,2.Страхование сельскохозяйственных культур является условием возмещения ущерба за счет средств федерального бюджета в результате чрезвычайных ситуаций (засуха и др).По данным министерства сельского хозяйства области уже в следующем году может произойти существенное расширение возможностей для аграриев по использованию страхования урожая. Этому вопросу было уделено особое внимание на итоговой коллегии Минсельхоза России.Прошлогоднее внесение изменений в федеральное законодательство расширило список стимулирующих мер по развитию агрострахования:- расширился перечень страховых рисков (дополнено - сильный дождь, раннее появление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы; возникновение очага заразной болезни животных, в ликвидации которой производится убой);- отменено пороговое значение размера утраты (гибели) урожая;- максимальный размер франшизы увеличен с 30 % до 50%;- появилась возможность страхования отдельных рисков.В текущем году в целях дальнейшего развития агрострахования Минсельхозом России разработан проект изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», принятие которого позволит снизить финансовую нагрузку на сельхозтоваропроизводителей за счет увеличения субсидируемой части страховой премии. Данный законопроект предусматривает целый ряд нововведений, призванных сделать механизм агрострахования доступнее, в том числе для малых сельхозпредприятий. В частности, предлагается введение дополнительного вида страхования сельхозтоваропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера. Проектом предлагается увеличить размер субсидий на уплату части страховой премии по риску утраты урожая сельхозкультур, а также гибели посадок многолетних насаждений в результате ЧС природного характера. Таким образом, уровень субсидирования по договорам страхования может быть увеличен с 50% до 80%.