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Около 850 писем и малогабаритных посылок отправлено с вокзалов ПривЖД в январе-августе

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В январе-августе 2020 года с железнодорожных вокзалов Астрахани, Саратова, Волгограда и Балаково поездами дальнего следования было отправлено около 850 писем и малогабаритных посылок.

В то же время для выдачи поступило почти 2200 единиц грузобагажа, присланных из других регионов. Это на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Чаще всего на вокзалы ПривЖД поступают посылки из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, корреспонденция прибывает из Самары, Адлера, Рязани, Казани, Кургана, Челябинска, Анапы, Ижевска, Омска, Иваново, Краснодара, Перми, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Сочи, Сургута, Ульяновска, Оренбурга. В списке наиболее популярных адресатов также числятся железнодорожные вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга. Вместе с тем востребованы маршруты до Казани, Самары, Сочи, Рязани, Краснодара, Челябинска и Екатеринбурга.

В целях предотвращения передачи запрещённых грузов (скоропортящихся продуктов, лекарственных средств, колющих предметов и т.д.) упаковка производится специалистом вокзального комплекса. Для исключения несанкционированного открытия применяется фирменная клейкая лента. В качестве дополнительной защиты контейнеров используются номерные одноразовые пломбы.

К отправке принимаются документы, вещи, а также корреспонденция общим весом до 10 кг. При этом сумма трёх измерений не должна превышать 180 см. Стоимость услуги рассчитывается исходя из веса посылки и расстояния до пункта назначения.