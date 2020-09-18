Читатели Пушкинской библиотеки стали лауреатами Всероссийского литературного конкурса «Класс!»

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Вера Краснобаева (МАОУ ЛМИ) с рассказом «В дыре тороида» и Арина Кузнецова (МОУ «Татищевский лицей») с рассказом «Лупа неправильная» вошли в шестерку лауреатов второго сезона конкурса вместе с участниками из Сыктывкара, Жуковского, Красноярска и Тюменской области.Всего же во втором сезоне «Класса!» приняли участие более 1000 детей. Из них только 57 человек вышли в финал, пройдя сложный многоступенчатый отбор: школьную коллегию преподавателей и региональные экспертные комитеты. Ребятам предлагалось написать небольшой рассказ на одну из шести тем, предложенных членами жюри, в состав которого вошли известные писатели, педагоги и публицисты: Дмитрий Быков. Майя Кучерская (председатель), Эдуард Веркин, Ольга Славникова, Марина Степнова, Олег Щвец.Заключительное испытание состоялось в начале сентября в Москве. По его итогам, а также на основании баллов, полученных участниками за их конкурсные рассказы, жюри выбрало шестерку лучших. Отрадно, что наш регион представлен сразу двумя победителями, творчество одной из участниц прокомментировала писатель Марина Степнова: «Вера Краснобаева думает и чувствует, как писатель, она такой родилась. И я надеюсь, что она будет писать еще».Все победители получили сертификат от Creative writing school на прохождение онлайн-курса «Проза для подростков» Анны Старобинец, а финалисты – творческий блокнот «Ключи и подсказки», составленный поэтом и прозаиком Дмитрием Воденниковым от издательства «Бомбора». Рассказы победителей будут опубликованы в «Литературной газете».