Саратовец стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия

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В ходе проверки установлено, что травма была получена гражданкой в результате неосторожного обращения с оружием ее знакомого. У мужчины полицейскими был изъят сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу травматическими патронами. В настоящее время устанавливается происхождение указанного оружия, а также лица, причастные к его переделке.Отделом дознания территориального отдела полиции в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Кроме того, действиям подозреваемого, причинившего телесные повреждения потерпевшей, будет дана правовая оценка.