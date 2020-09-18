18 сентября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:16 | 18 сентября
Новая жизнь Семено-Полтавки
16:11 | 18 сентября
В 2020 году на поддержку агрострахования направлено 11,4 миллиона рублей субсидий
15:16 | 18 сентября
Около 850 писем и малогабаритных посылок отправлено с вокзалов ПривЖД в январе-августе
14:22 | 18 сентября
Читатели Пушкинской библиотеки стали лауреатами Всероссийского литературного конкурса «Класс!»
13:28 | 18 сентября
Саратовец стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия
12:39 | 18 сентября
С 15 сентября в Саратовской области разрешен лов рака
11:47 | 18 сентября
В восемнадцати районах Саратовской области намолочено более ста тысяч тонн зерна
10:52 | 18 сентября
Саратовская область сэкономит более 52 миллиона рублей на снижении процентных ставок по банковским кредитам
10:03 | 18 сентября
В сельскохозяйственных предприятиях Саратовской области произведено 93,6 тысячи тонн молока
09:17 | 18 сентября
Форум «Птицеводство России 2020» состоится в Москве
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Саратовец стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия

Новости


В полицию поступила информация о госпитализации в медицинское учреждение 26 летней жительницы Саратова с огнестрельным ранением лица.

В ходе проверки установлено, что травма была получена гражданкой в результате неосторожного обращения с оружием ее знакомого. У мужчины полицейскими был изъят сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу травматическими патронами. В настоящее время устанавливается происхождение указанного оружия, а также лица, причастные к его переделке.

Отделом дознания территориального отдела полиции в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Кроме того, действиям подозреваемого, причинившего телесные повреждения потерпевшей, будет дана правовая оценка.