С 15 сентября в Саратовской области разрешен лов рака

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В соответствии с правилами рыболовства, установленными для волжско-каспийского рыбохозяйственного бассейна, допускается лов рака раколовками, не более трех у одного гражданина. Каждый из параметров разрешаемых раколовок (длина, ширина, высота - для многоугольных, высота, диаметр - для конических и цилиндрических) не должны превышать 80 см. Кроме того рак должен быть крупнее 10 сантиметров. При попадании в орудия добычи (вылова) раки менее указанного размера подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями. Для граждан также установлена суточная норма вылова – не более 50 раков за день.17 сентября сотрудниками комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, совместно с представителями Россельхознадзора, рыбохраны и полиции были проведены рейды по соблюдению правил при реализации рака для населения. Первым объектом для проверки был выбран рынок в поселке Степное, так как в последнее время участились обращения жителей Советского района по поводу подобных нарушений. В ходе рейда была проверена торговая точка, на которой оказалось более 11 килограммов рака, происхождение которого установить не удалось, так как отсутствовали необходимые документы. Кроме этого, не было документов о проведенной ветеринарно-санитарной экспертизе. Штраф составил 5000 рублей. Рак был утилизирован с подписанием соответствующего акта.Подобные рейды продолжатся и на территории областного центра, и в районах области.