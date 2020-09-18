В восемнадцати районах Саратовской области намолочено более ста тысяч тонн зерна

просмотров: 128

В настоящее время уже завершён обмолот озимых зерновых культур, при средней урожайности 29,1 ц/га намолочено 3,6 млн. тонн, из них 3,4 млн. тонн пшеницы и 186 тыс. тонн ржи.Завершается уборка ранних яровых зерновых культур (ячменя, пшеницы, овса и зернобобовых).Идет уборка поздних культур. Просо обмолочено на 71% площади, гречихи на 58%, сорго на 18%, кукурузы 2%.Уже пять районов области перешагнули показатель в 200 тысяч тонн зерна (Аркадакский, Балашовский, Екатериновский, Калининский, Пугачевский).В восемнадцати районах намолочено более 100 тыс. тонн зерна.Наивысшая урожайность зерновых культур отмечена в правобережных районах - в Балашовском 34,9 ц/га и Аркадакском 34,5 ц/га, в левобережных - в Советском 32,3 ц/ га, Энгельсском 29,1 ц/га.Уборка подсолнечника ведется в 29 районах области. Убрано 69,3 тыс. га, при средней урожайности 11,1 ц/га намолочено 76,9 тыс. тонн.Сои убрано 8,2 тыс. га, 29% площадей, намолочено 11,0 тыс. тонн.Уборку кукурузы ведут четыре района, убрано 2,7 тыс. га, намолочено 11,3 тыс. тонн, при средней урожайности 42,3 ц/га.Посеяно озимых культур 1159,6 тыс. га (94% от плана 1,240 млн. га), из них 1080,3 тыс. га озимой пшеницы. Завершён сев озимых в 18 районах (Перелюбском, Новобурасском, Дергачевском, Советском, Балаковском, Татищевском и др.).Вспашка зяби проведена на площади 1806,0 тыс. га (72% от плана 2516,0 тыс. га).