Саратовская область сэкономит более 52 миллиона рублей на снижении процентных ставок по банковским кредитам

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Кредитные средства направлены на досрочное погашение действующих кредитных договоров с более высокой ставкой в 7 процентов годовых.В результате, средняя процентная ставка по действующим кредитным договорам составит 6,49 процента годовых против 7,13 процента на начало года.Экономия расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области от этой операции за период пользования составит более 52 млн рублей.Объем государственного долга региона в результате указанных мероприятий не изменится.До конца текущего года планируется провести электронные аукционы по привлечению кредитных средств на досрочное рефинансирование банковских кредитов с целью снижения процентных ставок, а также на покрытие дефицита областного бюджета.