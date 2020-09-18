18 сентября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:16 | 18 сентября
Новая жизнь Семено-Полтавки
16:11 | 18 сентября
В 2020 году на поддержку агрострахования направлено 11,4 миллиона рублей субсидий
15:16 | 18 сентября
Около 850 писем и малогабаритных посылок отправлено с вокзалов ПривЖД в январе-августе
14:22 | 18 сентября
Читатели Пушкинской библиотеки стали лауреатами Всероссийского литературного конкурса «Класс!»
13:28 | 18 сентября
Саратовец стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия
12:39 | 18 сентября
С 15 сентября в Саратовской области разрешен лов рака
11:47 | 18 сентября
В восемнадцати районах Саратовской области намолочено более ста тысяч тонн зерна
10:52 | 18 сентября
Саратовская область сэкономит более 52 миллиона рублей на снижении процентных ставок по банковским кредитам
10:03 | 18 сентября
В сельскохозяйственных предприятиях Саратовской области произведено 93,6 тысячи тонн молока
09:17 | 18 сентября
Форум «Птицеводство России 2020» состоится в Москве
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Саратовская область сэкономит более 52 миллиона рублей на снижении процентных ставок по банковским кредитам

Новости


17 сентября текущего года привлечены кредитные средства на общую сумму 2 980,3 млн рублей по ставкам от 5,19 до 5,25 процента годовых сроком на 1 год.

Кредитные средства направлены на досрочное погашение действующих кредитных договоров с более высокой ставкой в 7 процентов годовых.

В результате, средняя процентная ставка по действующим кредитным договорам составит 6,49 процента годовых против 7,13 процента на начало года.

Экономия расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области от этой операции за период пользования составит более 52 млн рублей.

Объем государственного долга региона в результате указанных мероприятий не изменится.

До конца текущего года планируется провести электронные аукционы по привлечению кредитных средств на досрочное рефинансирование банковских кредитов с целью снижения процентных ставок, а также на покрытие дефицита областного бюджета.