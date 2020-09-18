Форум «Птицеводство России 2020» состоится в Москве

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На форумах руководители и специалисты птицефабрик и фирм обмениваются опытом, освежают свои знания, охотно делятся новыми подходами к работе.МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ «ПТИЦЕВОДСТВО РОССИИ 2020» пройдет 7 октября в Москве, в отеле «Космос» перед Саммитом «Аграрная политика России» на ВДНХ. На Форуме соберутся более 300 владельцев, директоров и специалистов птицефабрик и фирм России.ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ «РОССИЯ В МИРОВОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ» предоставит участникам форума возможность «вживую» пообщаться и задать вопросы руководителям птицефабрик России, МСХ, ЕЭК, Россельхознадзора, Национального союза птицеводов, Национального Кормового Союза, Евразийской ассоциации птицеводов, аналитикам по зерну и экспертам птицеводства.Будут обсуждаться следующие темы:- новости российского птицеводства- анализ российского и мирового птицеводства- ценовая ситуация рынка зерна, мяса птицы и яиц 2020 года,- индейководство в России: опыт последних лет,- лучшие производители мяса птицы и яиц 2020 года,- развитие органического птицеводства,- биоразлагаемая упаковка и экопродукция птицеводства,- снижение себестоимости птицеводческой продукции,- покупка, поглощение и банкротство птицефабрик,- качество и безопасность продукции птицеводства,- прослеживаемость и цифровизация в птицеводстве,- обеспечение биологической безопасности в птицеводстве,- госрегулирование использования ветпрепаратов в России,- выращивание в России птицы без антибиотиков,- опыт реального экспорта мяса птицы и пищевых яиц,- расширение списка птицефабрик, аттестованных на экспорт.С помощью интерактивного общения онлайн птицеводы встретятся с переработчиками и торговыми сетями Китая.СЕССИЯ «ОБОРУДОВАНИЕ, КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ И ВЕТПРЕПАРАТЫ» поможет специалистам птицефабрик подробнее узнать у руководителей и экспертов фирмы-производителей и поставщиков генетики, кормовых добавок, ветеринарных препаратов и оборудования о новых технологиях и достижениях компаний по темам:- новейшее оборудование для инкубации, выращивания, убоя и упаковки,- компании мира на птицеводческом рынке России,- сертификация GMP+ в птицеводческой промышленности России,- новые технологии переработки мяса птицы и яиц,- здоровье птицы при ограничении использования антибиотиков,- технологии 2020 в кормлении птиц и ветеринарной медицине,- ветеринарная диагностика и пищевая безопасность,- биогазовые проекты для утилизации помета,- вакцинопрофилактика в птицеводстве,- кадровый дефицит: зоотехник, ветврач, инженер и др.В заключении пройдет презентация нового бизнес-справочника «Кормовые добавки» и каждый участник получит его в подарокВ ДИСКУССИОННОМ ЗАЛЕ за Вы сможете пообщаться на тридцати переговорных столах за непрерывающимся кофе и чаем с руководителями бройлерных и яичных птицефабрик России и фирм, сможете завести много полезных знакомств и деловых партнёров. а также познакомиться с продукцией компаний – спонсоров Форума.На ПРИЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПТИЦЕВОДОВ в форме фуршета Вы можете лично пообщаться с экспертами птицеводства, задать интересующие Вас вопросы руководителям птицефабрик России и специалистами компаний, что позволит привнести больше свежих идей в развитие Вашего бизнеса.На Форуме будет обеспечено полное биологическое обеззараживание помещенийи предоставлены средства индивидуальной защиты.Участие специалистов птицефабрики БЕСПЛАТНОЕ.Участие сотрудника фирмы: 20 000 рублей.