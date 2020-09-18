Форум «Птицеводство России 2020» состоится в Москве
Более 25 лет МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ ПТИЦЕВОДОВ проводятся в России, Армении, Азербайджане, Беларуси, Венгрии, Грузии, Казахстане, Китае, Кыргызстане, Молдове, Монголии, Таджикистане, Украине и Узбекистане.
На форумах руководители и специалисты птицефабрик и фирм обмениваются опытом, освежают свои знания, охотно делятся новыми подходами к работе.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ «ПТИЦЕВОДСТВО РОССИИ 2020» пройдет 7 октября в Москве, в отеле «Космос» перед Саммитом «Аграрная политика России» на ВДНХ. На Форуме соберутся более 300 владельцев, директоров и специалистов птицефабрик и фирм России.
ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ «РОССИЯ В МИРОВОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ» предоставит участникам форума возможность «вживую» пообщаться и задать вопросы руководителям птицефабрик России, МСХ, ЕЭК, Россельхознадзора, Национального союза птицеводов, Национального Кормового Союза, Евразийской ассоциации птицеводов, аналитикам по зерну и экспертам птицеводства.
Будут обсуждаться следующие темы:
- новости российского птицеводства
- анализ российского и мирового птицеводства
- ценовая ситуация рынка зерна, мяса птицы и яиц 2020 года,
- индейководство в России: опыт последних лет,
- лучшие производители мяса птицы и яиц 2020 года,
- развитие органического птицеводства,
- биоразлагаемая упаковка и экопродукция птицеводства,
- снижение себестоимости птицеводческой продукции,
- покупка, поглощение и банкротство птицефабрик,
- качество и безопасность продукции птицеводства,
- прослеживаемость и цифровизация в птицеводстве,
- обеспечение биологической безопасности в птицеводстве,
- госрегулирование использования ветпрепаратов в России,
- выращивание в России птицы без антибиотиков,
- опыт реального экспорта мяса птицы и пищевых яиц,
- расширение списка птицефабрик, аттестованных на экспорт.
С помощью интерактивного общения онлайн птицеводы встретятся с переработчиками и торговыми сетями Китая.
СЕССИЯ «ОБОРУДОВАНИЕ, КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ И ВЕТПРЕПАРАТЫ» поможет специалистам птицефабрик подробнее узнать у руководителей и экспертов фирмы-производителей и поставщиков генетики, кормовых добавок, ветеринарных препаратов и оборудования о новых технологиях и достижениях компаний по темам:
- новейшее оборудование для инкубации, выращивания, убоя и упаковки,
- компании мира на птицеводческом рынке России,
- сертификация GMP+ в птицеводческой промышленности России,
- новые технологии переработки мяса птицы и яиц,
- здоровье птицы при ограничении использования антибиотиков,
- технологии 2020 в кормлении птиц и ветеринарной медицине,
- ветеринарная диагностика и пищевая безопасность,
- биогазовые проекты для утилизации помета,
- вакцинопрофилактика в птицеводстве,
- кадровый дефицит: зоотехник, ветврач, инженер и др.
В заключении пройдет презентация нового бизнес-справочника «Кормовые добавки» и каждый участник получит его в подарок
В ДИСКУССИОННОМ ЗАЛЕ за Вы сможете пообщаться на тридцати переговорных столах за непрерывающимся кофе и чаем с руководителями бройлерных и яичных птицефабрик России и фирм, сможете завести много полезных знакомств и деловых партнёров. а также познакомиться с продукцией компаний – спонсоров Форума.
На ПРИЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПТИЦЕВОДОВ в форме фуршета Вы можете лично пообщаться с экспертами птицеводства, задать интересующие Вас вопросы руководителям птицефабрик России и специалистами компаний, что позволит привнести больше свежих идей в развитие Вашего бизнеса.
На Форуме будет обеспечено полное биологическое обеззараживание помещений
и предоставлены средства индивидуальной защиты.
Участие специалистов птицефабрики БЕСПЛАТНОЕ.
Участие сотрудника фирмы: 20 000 рублей.