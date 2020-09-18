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В сельскохозяйственных предприятиях Саратовской области произведено 93,6 тысячи тонн молока

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Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области на 16.09.2020 года в сельскохозяйственных предприятиях произведено 93,6 тыс. тонн молока, что составляет 109,3% к уровню 2019 года.

Валовой надой молока за сутки составил 360 тонн (104,3 % к уровню прошлого года), надой молока от коровы за сутки составляет 18,0 кг (+0,5 кг к 2019 году).

В производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район (42664 тонны).

Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (28,1 кг) и Энгельсского (18,8 кг) муниципальных районов.