Состоялась премьера песни певицы Ани Айс «Эйфория»

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Практически одновременно с премьерой песни был снят и клип на эту композицию. Песня посвящена любви, ненависти и другим противоречивым чувствам, вызывающим настоящую эйфорию. Как призналась сама певица, новая работа сильно отличается от ее прежних музыкальных экспериментов. Композиция станет частью нового альбома Ани Айс.Идею для клипа на песню «Эйфория» придумала сама Ани, а воплотили в жизнь режиссер Иван Шерстников и Frants Media Production. Певица принимает в ролике целый ряд эпатажных образов, например, воина с мечом в сексуальном кожаном костюме. Презентация клипа намечена на конец сентября.На музыкальном олимпе Ани Айс появилась совсем недавно, но быстро стала популярной. В 2019 году она выпустила дебютный сингл «Не плачь, моя девочка». Песня сразу покорила чарты, став хитом. Певица обладает уникальным голосом, а ее творчество, наполненное любовью, увлекает слушателей, заводит и вдохновляет.