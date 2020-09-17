17 сентября 2020 ЧЕТВЕРГ
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О планах стать обладателем Грэмми рассказал Jahkarta

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О планах стать обладателем Грэмми рассказал Jahkarta

В большом интервью Jahkarta рассказал о себе, своем творческом пути, победах и планах.

С детства занимающийся музыкой, артист считает ее единым языком для всех, с помощью которого можно выразить абсолютно любые чувства и мысли. Проект Jahkarta родился в начале 2000-х. Он успешен, считает основатель, потому что делается не ради популярности, а ради самой музыки.

Артист рассказал, что за время своей карьеры поработал со многими мировыми звездами: это Rihanna, Azari & III, Jacob Luttrell, а также Bieber, Toni Braxton, Enrique Iglesias, Pitt Bull и многими другими артистами. Jahkarta отметил, что очень скоро выйдут новые треки с известными в мире исполнителями. Он также подчеркнул, что работал и с российскими звездами, в числе которых Elvira T, Нюша, Кристина Си, August, Анна Шульгина (она же - Shena), Zivert, Sabi Miss, Влад Топалов, Натан, Скруджи, Kristina Si, dj Kan, Артем Качер, Настя Кочеткова и многие другие. По словам Jahkarta, он открыт ко всему крутому и творческому, поэтому хотел бы поработать, например, с Моргенштерном.

Jahkarta считает, что его проект отличается индивидуальностью, как и любой качественный музыкальный продукт. При этом он уверен, что потолка в музыке достичь невозможно- он всегда придумает и найдет новую высоту для себя. Артист заявил, что планирует получить Грэмми, и к этому он уже очень близок.