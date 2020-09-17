17 сентября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:12 | 17 сентября
О планах стать обладателем Грэмми рассказал Jahkarta
17:00 | 17 сентября
Состоялась премьера песни Софии Берг «Dreams»
15:27 | 17 сентября
В Саратове состоится презентация книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы»
14:38 | 17 сентября
В Саратове открывается мультимедийная выставка «Память поколений»
13:52 | 17 сентября
В Саратове возводятся четыре дома для переселенцев
13:00 | 17 сентября
Центр «Мои Документы» Заводского района признан лучшим МФЦ в области
12:08 | 17 сентября
Народная артистка России Светлана Лаврентьева получила премию «Арлекин»
11:16 | 17 сентября
На выставке Дентал-Экспо интраоральный сканер iTero презентует Align Technology
10:54 | 17 сентября
ПФР: Вниманию саратовцев!
10:08 | 17 сентября
Центр тестирования ГТО Саратова возобновил работу
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Состоялась премьера песни Софии Берг «Dreams»

Новости
Состоялась премьера песни Софии Берг «Dreams»

В интернете состоялась премьера песни юной певицы Софии Берг «Dreams».

Композиция сопровождается сказочным лирическим видео, в котором есть все необходимые атрибуты – магическая атмосфера, прекрасные принцессы, величественные замки. Без сомнения, не обходится здесь и без большой чистой любви. Герои истории, как во всех классических сказках, преодолевают на своем пути много сложностей и самостоятельно добиваются счастья.

Уникальные персонажи видео нарисованы профессиональным художником, после чего они были введены в 2D анимацию. Сказочные картинки погружают зрителей в такой удивительный мир, что совсем не трудно на несколько минут представить себя действующим лицом сказки со счастливым концом.

София Берг уже неоднократно радовала своих поклонников работами с Джиганом, Валерией, англоязычными синглами «Heaven» и «Rock The World», композицией и клипом «Не Малышка», выступлением на концерте «Муз-ТВ» в Кремле. Популярности девочке добавляет работа ведущей в проекте телеканала «Карусель».