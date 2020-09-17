Состоялась премьера песни Софии Берг «Dreams»

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Композиция сопровождается сказочным лирическим видео, в котором есть все необходимые атрибуты – магическая атмосфера, прекрасные принцессы, величественные замки. Без сомнения, не обходится здесь и без большой чистой любви. Герои истории, как во всех классических сказках, преодолевают на своем пути много сложностей и самостоятельно добиваются счастья.Уникальные персонажи видео нарисованы профессиональным художником, после чего они были введены в 2D анимацию. Сказочные картинки погружают зрителей в такой удивительный мир, что совсем не трудно на несколько минут представить себя действующим лицом сказки со счастливым концом.София Берг уже неоднократно радовала своих поклонников работами с Джиганом, Валерией, англоязычными синглами «Heaven» и «Rock The World», композицией и клипом «Не Малышка», выступлением на концерте «Муз-ТВ» в Кремле. Популярности девочке добавляет работа ведущей в проекте телеканала «Карусель».