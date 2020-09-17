В Саратове состоится презентация книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы».

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Книга – главный итог работы Саратовского регионального отделения Союза журналистов России над одноименным проектом – победителем конкурса на грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.В основе книги - очерки о коллегах-журналистах, наших земляках, принимавших участие в боях на фронтах Великой Отечественной с оружием в руках, о сотрудниках фронтовых газет, чьим оружием были перо и фото- или кинокамера. В создании текстов приняли участие и профессиональные, и начинающие журналисты, историки, преподаватели, родные героев. Многие очерки читаются со слезами на глазах – трагические судьбы сложивших голову, или выстоявших и победивших, пропущенные через душу и сердце автора, сложились в рассказы-свидетельства о подвиге народа и его летописцев.Новая книга – логическое продолжение предыдущего проекта – Энциклопедии саратовской журналистики «Летописцы истории страны».- Две эти книги роднит верность традициям, людям, память о которых храним и считаем своими наставниками, - сказала автор и руководитель обоих проектов председатель Саратовского регионального отделения СЖР Л.Н. Златогорская.А еще это ответ многочисленным переписчикам истории, всем тем, кто умаляет заслуги советского народа в борьбе с коричневой чумой ХХ века, кто клевещет на наших предков.«Летописцы-Победители. Имена и судьбы» должны стать обязательными для прочтения студентами журфака – для того, чтобы поняли, какую профессию они выбрали, чтобы осознали, что «к штыку приравняли перо» - это не красивая метафора, а жизненная реалия.А еще это значимая помощь многочисленным поисковым отрядам – в выборе объектов для поиска. Ведь в книге есть и короткие информации о воевавших коллегах, победивших войну, сложивших голову на полях сражений, или вернувшихся с победой домой, но незаслуженно забытых - о тех, о ком сохранилось лишь несколько строчек в Энциклопедии саратовской журналистики «Летописцы истории страны» или Книге Памяти Саратовской области. Проект дает импульс и для новых журналистских расследований, поисков и находок. А значит, для дальнейшей работы.Презентация книги состоится 2 октября в 12 часов в рамках Шестой международной книжной ярмарки «Волжская волна» в помещении Исторического парка «Россия - моя история» (Ильинская площадь, ул. Шелковичная, 19, вход свободный).