17 сентября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:12 | 17 сентября
О планах стать обладателем Грэмми рассказал Jahkarta
17:00 | 17 сентября
Состоялась премьера песни Софии Берг «Dreams»
15:27 | 17 сентября
В Саратове состоится презентация книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы»
14:38 | 17 сентября
В Саратове открывается мультимедийная выставка «Память поколений»
13:52 | 17 сентября
В Саратове возводятся четыре дома для переселенцев
13:00 | 17 сентября
Центр «Мои Документы» Заводского района признан лучшим МФЦ в области
12:08 | 17 сентября
Народная артистка России Светлана Лаврентьева получила премию «Арлекин»
11:16 | 17 сентября
На выставке Дентал-Экспо интраоральный сканер iTero презентует Align Technology
10:54 | 17 сентября
ПФР: Вниманию саратовцев!
10:08 | 17 сентября
Центр тестирования ГТО Саратова возобновил работу
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове открывается мультимедийная выставка «Память поколений»

Новости
В Саратове открывается мультимедийная выставка «Память поколений»

Мультимедийная выставка «Память поколений» - это первый по масштабу и концепции выставочный проект, представляющий с помощью современных цифровых технологий художественные произведения, посвященные теме Великой Отечественной войны.

Шедевры живописи «оживают» усилиями специалистов по видеомэппингу, лазерному проекционному оборудованию, авторским арт-объектам и другим видео- и аудио- спецэффектам. Визуальные решения дополнены малоизвестными историческими фактами, а также региональным контентом, отражающим подвиги саратовцев на фронте, факты мужества и героизма в тылу.

Мультимедийная экспозиция включает более 200 оцифрованных полотен известных отечественных художников XX века. Уникальная коллекция объединила собрания 45 музеев страны, в том числе Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева.

- Символично, что в нашем городе выставка откроется 18 сентября, - рассказал директор саратовского Исторического парка «Россия - моя история» Дмитрий Кубанкин. – В хронике событий Великой Отечественной войны это была знаковая дата в ходе Ленинградской, Киевской, Сталинградской оборонительных операций, Синявинской, Прибалтийской, Смоленско-Рославльской операций, битв за Кавказ и Днепр. Экспозиция позволяет как будто встретиться со свидетелями трагедии 1941-1945 годов, а не просто представить, что чувствовали герои художественных полотен. Уверен, что новая масштабная выставка станет запоминающимся подарком к Дню рождения Исторического парка, которому 15 сентября исполнилось 2 года.

Проект организован при поддержке министерства культуры РФ, Патриаршего совета по культуре, при участии Российского военно-исторического общества (РВИО) и представлен в 23 регионах страны. Он стал продолжением художественной экспозиции «Память поколений», проходившей в Московском «Манеже».

В Саратове выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» будет работать с 18 сентября по 8 ноября 2020 года в Историческом парке «Россия — Моя история».