В Саратове открывается мультимедийная выставка «Память поколений»

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Шедевры живописи «оживают» усилиями специалистов по видеомэппингу, лазерному проекционному оборудованию, авторским арт-объектам и другим видео- и аудио- спецэффектам. Визуальные решения дополнены малоизвестными историческими фактами, а также региональным контентом, отражающим подвиги саратовцев на фронте, факты мужества и героизма в тылу.Мультимедийная экспозиция включает более 200 оцифрованных полотен известных отечественных художников XX века. Уникальная коллекция объединила собрания 45 музеев страны, в том числе Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева.- Символично, что в нашем городе выставка откроется 18 сентября, - рассказал директор саратовского Исторического парка «Россия - моя история» Дмитрий Кубанкин. – В хронике событий Великой Отечественной войны это была знаковая дата в ходе Ленинградской, Киевской, Сталинградской оборонительных операций, Синявинской, Прибалтийской, Смоленско-Рославльской операций, битв за Кавказ и Днепр. Экспозиция позволяет как будто встретиться со свидетелями трагедии 1941-1945 годов, а не просто представить, что чувствовали герои художественных полотен. Уверен, что новая масштабная выставка станет запоминающимся подарком к Дню рождения Исторического парка, которому 15 сентября исполнилось 2 года.Проект организован при поддержке министерства культуры РФ, Патриаршего совета по культуре, при участии Российского военно-исторического общества (РВИО) и представлен в 23 регионах страны. Он стал продолжением художественной экспозиции «Память поколений», проходившей в Московском «Манеже».В Саратове выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» будет работать с 18 сентября по 8 ноября 2020 года в Историческом парке «Россия — Моя история».