В Саратове возводятся четыре дома для переселенцев
В Саратовской области по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда» планируется переселить 9881 человека из 4325 помещений, находящихся в 371 многоквартирном доме площадью 153 тыс. кв. м.
Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв на встрече с жителями Саратова-участниками программы расселения, в том числе членами общественного движения «Союз жителей аварийных и ветхих домов города Саратова». В мероприятии приняли участие депутаты областной думы Леонид Писной, Андрей Воробьев, замглавы администрации Саратова по строительству Ирина Солошенко, директор МКУ «Капитальное строительство» Илья Горбатенко.
По программе будут расселены многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом. Они расположены на территории восьми муниципальных районов (МО «Город Саратов», Балаковский, Балашовский, Вольский, Саратовский, Советский районы и Горновское муниципальное образование Краснопартизанского района).
Реализация программы была разделена на шесть этапов со сроком завершения до 1 сентября 2025 года. На Петербургском международном экономическом форуме Правительство области заключило дополнительное соглашение, по которому обязуется расселить аварийный жилищный фонд, включенный в программу, до 31 декабря 2021 года. Финансирование осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Также в целях ускоренного расселения из средств Резервного фонда Правительства РФ региону предоставлена субсидия в размере 1,192 млрд рублей. За счет данных средств до конца 2020 года планируется расселить около двух тысяч человек.
О строящихся в Саратове домах для участников программы рассказал Илья Горбатенко. Все объекты будут возведены на участках, сформированных под ранее расселенными аварийными домами (согласно рекомендациям). На сегодняшний день возводятся четыре многоквартирных дома: на 5-м Динамовском проезде, на улицах Огородней и Артезианской. Завершить строительство дома на 5-м Динамовском проезде планируется к концу сентября. Идет проектирование еще четырех многоквартирных домов в Заводском районе. Остальные квартиры планируется приобретать у застройщиков на первичном и вторичном рынках. Так, в микрорайоне «Городские просторы» запроектировано строительство 13 домов общей площадью 80 тыс. кв. м. с квартирографией, подходящей для реализации программы переселения.
Леонид Писной напомнил, что в Саратове реализуется третья по счету программа переселения граждан из аварийного жилья. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в городе накоплен большой опыт работы по этому направлению. «Многие вопросы при формировании программы учтены», - отметил депутат.
Участникам встречи рассказали о ходе реализации программы, объяснили механизмы предоставления квартир, представили фотографии строящихся домов. Жители задали интересующие их вопросы представителям областной и городской власти и получили на них ответы. Подобные встречи в министерстве строительства и ЖКХ с жителями аварийных домов будут проходить ежемесячно. Все вопросы по программе будут согласовываться с общественниками. Жители будут принимать активное участие в обсуждении вариантов отделки квартир и благоустройстве придомовых территорий.