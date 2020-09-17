В Саратове возводятся четыре дома для переселенцев

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Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв на встрече с жителями Саратова-участниками программы расселения, в том числе членами общественного движения «Союз жителей аварийных и ветхих домов города Саратова». В мероприятии приняли участие депутаты областной думы Леонид Писной, Андрей Воробьев, замглавы администрации Саратова по строительству Ирина Солошенко, директор МКУ «Капитальное строительство» Илья Горбатенко.По программе будут расселены многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом. Они расположены на территории восьми муниципальных районов (МО «Город Саратов», Балаковский, Балашовский, Вольский, Саратовский, Советский районы и Горновское муниципальное образование Краснопартизанского района).Реализация программы была разделена на шесть этапов со сроком завершения до 1 сентября 2025 года. На Петербургском международном экономическом форуме Правительство области заключило дополнительное соглашение, по которому обязуется расселить аварийный жилищный фонд, включенный в программу, до 31 декабря 2021 года. Финансирование осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Также в целях ускоренного расселения из средств Резервного фонда Правительства РФ региону предоставлена субсидия в размере 1,192 млрд рублей. За счет данных средств до конца 2020 года планируется расселить около двух тысяч человек.О строящихся в Саратове домах для участников программы рассказал Илья Горбатенко. Все объекты будут возведены на участках, сформированных под ранее расселенными аварийными домами (согласно рекомендациям). На сегодняшний день возводятся четыре многоквартирных дома: на 5-м Динамовском проезде, на улицах Огородней и Артезианской. Завершить строительство дома на 5-м Динамовском проезде планируется к концу сентября. Идет проектирование еще четырех многоквартирных домов в Заводском районе. Остальные квартиры планируется приобретать у застройщиков на первичном и вторичном рынках. Так, в микрорайоне «Городские просторы» запроектировано строительство 13 домов общей площадью 80 тыс. кв. м. с квартирографией, подходящей для реализации программы переселения.Леонид Писной напомнил, что в Саратове реализуется третья по счету программа переселения граждан из аварийного жилья. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в городе накоплен большой опыт работы по этому направлению. «Многие вопросы при формировании программы учтены», - отметил депутат.Участникам встречи рассказали о ходе реализации программы, объяснили механизмы предоставления квартир, представили фотографии строящихся домов. Жители задали интересующие их вопросы представителям областной и городской власти и получили на них ответы. Подобные встречи в министерстве строительства и ЖКХ с жителями аварийных домов будут проходить ежемесячно. Все вопросы по программе будут согласовываться с общественниками. Жители будут принимать активное участие в обсуждении вариантов отделки квартир и благоустройстве придомовых территорий.